L’altro battibecco in aula: "Consigliere, chieda scusa"

"Il vostro è il bilancio della Grande Speranza e non della Grande Ancona"; "Consigliere lei mistifica la realtà, chieda scusa". Era normale che durante la discussione sul bilancio di previsione, specie alla luce del cambio di guida politica dal centrosinistra al centrodestra, per la prima volta nel capoluogo dorico, ci potessero essere degli scontri verbali. In fin dei conti il battibecco tra Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi, minoranza) e il vicesindaco con delega al bilancio Giovanni Zini (Fratelli d’Italia) è stato l’unico attimo di tensione all’interno di una maratona per l’adozione del bilancio di previsione iniziata alle 9 e conclusa alle 18. In altri tempi la seduta sarebbe slittata al giorno successivo, ma col passare degli anni la qualità politica e amministrativa in generale si è notevolmente abbassata. Durante i lavori c’è stato addirittura tempo per una lunga pausa pranzo, per l’apprezzata esibizione di una corale e per lo scambio di auguri. Con una mezza dozzina di consiglieri costretti a casa e con la seconda parte dell’analisi del bilancio seguita in presenza da metà aula, alla fine tutti non vedevano l’ora di poter andare a casa o a divertirsi.

Alla fine il bilancio di previsione è stato blindato dalla maggioranza che ha bocciato tutti gli ordini del giorno dell’opposizione, in particolare quelli di Rubini. Il consigliere di Altra Idea di Città, giunto al terzo mandato, ha criticato apertamente il bilancio: "Il vostro è un bilancio del ‘vedremo’, un bilancio che fa fatica e che dimostra come la filiera sia in difficoltà. Sul sociale avete fatto solo propaganda, creato un assessorato alla famiglia di cui non si sentiva la necessità. Il rodaggio è finito, non c’è più tempo per scherzare".

A proposito di assessori, è stato aspro il commento di Pesaresi nei confronti di parte della giunta: "Alcuni pezzi della giunta si sono dimostrati evanescenti, penso a Battino, Andreoli e Latini, ma al di là delle pagelle la bocciatura è insita nel vostro bilancio". A difendere l’operato della giunta il coordinatore: "Orgogliosi del lavoro fatto – ha detto Zinni, supportato nella sua analisi dagli interventi della maggioranza, da Taus a Ippoliti – in un contesto di grande incertezza. Paghiamo le conseguenze della rinegoziazione dei mutui che ci costringono ad annaspare. In sei mesi e senza la bacchetta magica di più non si poteva fare e quando arriveranno i trasferimenti, già subito a gennaio, sistemeremo i settori lasciati più indietro, dal verde alla cultura".

p.cu.