L’altro fronte. E invece a Jesi cucineranno i loro prodotti

Sono attesi in 200 al sit-in organizzato per l’intera giornata di domani a Jesi in via don Rettaroli, a lato del supermercato Conad. Un appuntamento di carattere provinciale visto che almeno al momento non scatterà l’invasione di trattori nel capoluogo dorico. Attesi oltre un centinaio di mezzi agricoli per far sentire la voce degli agricoltori e allevatori. Una protesta volta soprattutto alla sensibilizzazione dei consumatori finali oltre a rivolgere un appello forte al governo centrale e regionale. Per Jesi non c’è stata l’autorizzazione della questura a muoversi in corteo e quindi i trattori una volta arrivati alle 8 di mattina si disporranno lungo tutta la via alle porte della zona commerciale- industriale, cucinando e facendo degustare i prodotti del territorio per dimostrare concretamente quanto sia importante preservare il vero made in Italy. Una mobilitazione che segue quelle di Pesaro e di Fermo di tenore diverso ma altrettanto importante secondo gli organizzatori. Il presidio proseguirà fino alle 20 lungo via don Rettaroli per spiegare ai cittadini le ragioni della mobilitazione europea e locale. "Prezzi all’ingrosso da rivedere, costi dei fitofarmaci alle stelle. No ai terreni fermi per imposizione della Ue. No alla carne sintetica, no agli impianti fotovoltaici sui terreni produttivi" sono solo alcuni degli slogan.

"Non facciamo queste battaglie solo per il nostro interesse personale ed economico – riferisce un agricoltore che ha aderito alla mobilitazione – ma anche per i consumatori, perché senza agricoltura non c’è futuro. Se gli agricoltori dovranno per forza di cosa mestiere la qualità di ciò che mangiamo tutti peggiorerebbe a poco a poco. In Italia lavora in campagna circa il 2 per cento della popolazione e questo 2 per cento garantisce da mangiare a quasi 60 milioni di persone. In tanti vorremmo continuare a fare questo lavoro come i nostri nonni e genitori ma oggi ci sono delle leggi che rendono tutto impossibile. Leggi redatte da chi non ha mai passato un giorno dentro un campo".

Sa.fe.