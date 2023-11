L’altro fronte: "Un’odissea pure per raggiungere il capoluogo"

Se già i fuorisede con un alloggio ad Ancona hanno i loro problemi, stesso discorso vale per gli studenti nelle sedi distaccate dell’Università Politecnica delle Marche. Difficoltà che arrivano dagli anni passati e che ancora oggi persistono. Come conferma Francesco A. (che preferisce rimanere anonimo), 29 anni ed ex studente del corso di "Ingegneria gestionale" alla sede distaccata di Fermo. Laureato alla magistrale nel 2020 e originario di Ascoli Piceno: "Il problema più grande — esordisce — è quando avevo la necessità di spostarmi per le questioni burocratiche. Se ad esempio dovevo farmi riconoscere dei crediti, firmare alcune pratiche o far vedere i progressi al mio professore mentre scrivevo la tesi, dovevo sempre andare ad Ancona. Stesso discorso se dovevo far firmare i fogli alla segreteria per andare in Erasmus (il giovane ne ha fatti due in Spagna e Slovacchia, ndr) o per svolgere i corsi in lingua necessari prima di partire. Insomma, ero spesso in continuo movimento". Per arrivare ad Ancona, l’ex universitario doveva prima "prendere un bus fino a Porto San Giorgio, poi il treno diretto verso il capoluogo — aggiunge — Arrivato alla stazione, quindi, salivo su un altro pullman, l’14, che impiegava altri 20 minuti per arrivare a Tavernelle (dove si trova la facoltà di Ingegneria, ndr). In pratica saltavo mezzo pomeriggio di studio". La cosa più grave però "era perdere le lezioni, e tutti i viaggi avevano i loro costi — aggiunge — Considerando che molto spesso un universitario viene aiutato dai genitori, potevano dunque pesare".

L’altro problema è che a Fermo "le attività universitarie sono poche, essendo una delle sedi distaccate dell’Univpm — spiega ancora — C’erano dei progetti in alcune aziende del manifatturiero, ma molto più limitati rispetto ad Ancona". L’aspetto positivo, però, è che all’università, in una città più piccola e raccolta rispetto al capoluogo marchigiano, "si è creato col tempo un microambiente positivo all’interno della mia facoltà — aggiunge — Da un punto di vista formativo c’erano dei vantaggi. Soprattutto per il tipo di rapporti diretti che si instauravano con i professori, essendo stato parte di una classe da 20-30 persone. Proprio con tali professori ho potuto approfondire tematiche di diverso tipo, e si potevano fare domande se c’erano dubbi". In fatto di ricerche di alloggi, infine, oggi i numeri delle richieste "sono raddoppiati rispetto ai miei tempi — conclude Francesco — Nonostante una minore disponibilità immobiliare rispetto ad Ancona, il paradosso è che sono riuscito a trovare casa senza troppe difficoltà, ben messa e ristrutturata".

l.p.