L’amarcord di una super classe. Podesti, si ritrovano 50 anni dopo. Con gli ex studenti c’è anche la prof

Metti una sera a cena tra amici. Quelli con cui hai condiviso il fiore degli anni, quelli della gioventù. Metti una sera a cena tra amici, cinquant’anni dopo. È successo giovedì della scorsa settimana, all’Osteria di Bacco di Falconara, dove si sono ritrovati gli alunni (di allora) della sezione I della scuola media Podesti di Ancona, tra gli anni 1974 e 1977. Non solo un incontro, "ma un promemoria potente – chiarisce l’organizzatore Mariano Pirani –. Il tempo vola, certo, ma le radici piantate nell’adolescenza possono fiorire per tutta la vita, regalandoci la gioia di ritrovare vecchi amici e, in fondo, un pezzetto di noi stessi. Un vero battito di cuore". È bastato un gancio tra alcuni di loro per poi, grazie ai social, fare in modo che l’evento prendesse quota. Una classe piuttosto corposa, che sfiorava le trenta unità. Tra i partecipanti alla rimpatriata, oltre all’organizzatore Mariano Pirani, anche Antonella Perani, Paolo Ragaini, Mirco Pierani, Maurizio Paparella, Nadia Ricagni, Antonio Verrocchio, Lucia Serrani, Mauro Torregiani, Daniela Torregiani, Marco Ricciotti, Anna Maria Secondi, Patrizia Ronconi, Pino Pietroni, Roberto Sampaolesi e Laura Naspi. All’ultimo, invece, non sono potuti essere presenti Alessandra Vaiarelli, oggi insegnante di inglese, e Roberto Rossi Berluti. C’era eccome, invece, la storica professoressa di Italiano della Podesti, Maria Luisa Bucci: 84 primavere, un’istituzione per intere generazioni di anconetani, che ha voluto omaggiare i suoi studenti, oggi adulti, consegnando a ciascuno di loro una copia della ristampa de ‘Le avventure di Pinocchio, la storia di un burattino’ di Carlo Collodi. Contraccambiando con affetto, i "ragazzi" hanno donato a loro volta alla docente un omaggio floreale per celebrare un momento unico. "Ritrovarsi è stato piacevole, come se fossimo ancora dentro quell’aula – la chiosa di Pirani –. Un battito di cuore, mille ricordi e un misto di eccitazione palpabile e una dolce, quasi timida, nostalgia". Persino quella delle interrogazioni andate male: "Ma non parliamone più di tanto, perché abbiamo la fortuna di avere con noi la mitica prof Bucci", il coro degli studenti della mitica sezione I, classe 1975, della scuola Podesti di Ancona.