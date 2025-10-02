L’amarezza di Dino Latini. Da presidente a escluso: "Tutta colpa della sconfitta in provincia del centrodestra"

"Sono semplicemente dispiaciuto, ho fatto quello che era possibile portare avanti ed è andata così". L’ormai ex presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, è rimasto fuori dai giochi. La lista Udc-Civici non è riuscita a conquistare un seggio in provincia, posto che è invece andato al Maceratese.

Se il centrosinistra a livello regionale piange, in provincia di Ancona è il centrodestra a dover analizzare un voto che è stato al di sotto delle aspettative. Ricci ha portato a casa l’unica vittoria proprio in questa provicnia con un vantaggio di oltre tre punti su Acquaroli e il Pd è il primo partito, seppur per pochi decimali sopra Fratelli d’Italia.

In questo scenario si inserisce l’esclusione di Dino Latini. Nella provincia di Ancona, infatti, il centrodestra prende quattro consiglieri (3 a Fdi e 1 a Forza Italia) mentre il centrosinistra cinque.

In caso contrario, ciò come accaduto nelle altre quattro province, il centrodestra avrebbe fatto bottino pieno e con ogni probabilità il quinto seggio sarebbe andato proprio all’Udc consentendo l’elezione di Dino Latini primo della sua lista.

"Ormai è andata così, certo dispiace, ma oggi (ieri, ndr) sono già nel mio studio (è avvocato, ndr) a lavorare. Il risultato del centrodestra ha pesato, ma è anche vero che i miei voti personali sono calati. Insomma una serie di concomitanze che hanno portato a questo risultato negativo".

E Latini una spiegazione la fornisce: "In una città come Osimo, lasciando perdere il centrosinistra, eravamo in quattro a correre per il centrodestra. E’ evidente che il bacino è sempre quello e alla fine le preferenze si sono parcellizzate". Sul futuro Dino Latini è chiaro: "Non mi aspetto nulla, mi continuerò a dedicare alla Civiche da sempre di Osimo impegnate nei banchi dell’opposizione nel Comune. Ho fatto i complimenti al presidente Acquaroli e, come le dicevo, sono nel mio studio a lavorare".

Latini non vuole sentirne parlare, ma non è escluso che qualche incarico in futuro possa arrivare tenendo conto dell’espereinza politica e amministrativa accumulata negli anni. Certo sul leader delle Civiche osimane pesa la crisi comunale che ha portato alle dimissioni del sindaco Pirani, eletto con il centrodestra, che ha poi consentito al centrosinistra di tornare alla guida della città in questa tornata di primavera.

Ma in questo scenario, e a proprosito della sconfitta subita dal centrodestra nella provincia di Ancona, si inserisce il discorso di come cercare di recuperare terreno. La composizione della giunta regionale potrà dare risposte. Nel primo mandato del presidente Acquaroli era emersa al scarsa presenza anconetana nell’esecutivo e soprattutto che nessun esponente del capoluogo regionale sedesse nelle riunione del sesto piano di Palazzo Raffaello.

Un’assenza che potrebbe aver pesato sul risultato di tre giorni fa. Da qui la decisione, sembra già presa, di nominare in giunta l’anconetano Giacomo Bugaro (indipendete di Fdi). Ma potrebbe non bastare. La provincia più popolosa delle Marche e quella quindi con il maggior peso elettorale, forse meriterebbe un secondo assessore proprio come risposta ai dati venuti fuori dalle urne. E la possibilità è quella di nominare in giunta Tiziano Consoli, eletto nelle fila di Forza Italia, che potrebbe rappresentare le aree interne. Solo un’ipotesi che, però, potrebbe risolvere anche altre beghe al governatore Acquaroli.

