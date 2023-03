L’amato Passetto con il belvedere a lei intitolato "Lo adorava"

Il Passetto era il luogo preferito dell’attrice anconetana, tanto che l’amministrazione comunale, il 29 ottobre 2017, tre anni dopo la scomparsa di Virna Lisi, intitolò il balcone più bello di Ancona proprio alla sua anconetana più illustre. Il belvedere Virna Lisi cattura l’attenzione di cittadini e turisti da ormai 6 anni. Tutti lo amano, specialmente da quando una targa rende omaggio ad una delle più grandi artiste di tutti i tempi. Il nome e il cognome di Virna Lisi narra l’eleganza e la raffinatezza di colei che recitò al fianco dei più grandi, senza mai smettere di essere umile. "Quando papà subì un intervento all’ospedale regionale di Torrette, mamma mi portò qui – ama ripetere Corrado, il figlio di Virna – Andammo prima a vedere la cattedrale di San Ciriaco e poi via con lei a cercare la casa in cui era nata, nel rione di Capodimonte. Infine, mi portò qui, al Passetto, il luogo a cui era più legata. Mi raccontava di quando il nonno Dario la portava a pescare in barca. Era tosta, mamma, una donna forte, anconetana dentro". Durante le interviste, Virna sottolineava dove si trovassero le sue radici: "Mio padre è di Jesi, io però sono nata ad Ancona, a Capodimonte. Tutta l’origine di Ancona è da parte di mia madre". E lo dice ancora una volta qui, nel docufilm, mentre scorrono le immagini della spiaggia del Passetto e delle grotte. Anche quando la famiglia si trasferì a Roma, Virna, nei mesi caldi, tornava nel capoluogo marchigiano, per tuffarsi tra Palombina e il Passetto.

ni.mor.