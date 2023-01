L’amministrazione consegna le pigotte ai bimbi nati nel 2022

Diciassette pigotte alle bambine e ai bambini nati nel corso dello scorso anno: l’amministrazione comunale di Staffolo guidata dal sindaco Sauro Ragni ha aderito al progetto dell’Unicef finalizzato al sostegno di tanti bambini bisognosi nel mondo. La cerimonia di consegna delle bambole pigotte è stata programmata per domani alle 10:30, nella sala consiliare del palazzo Municipale in via XX Settembre 14. Per l’occasione saranno esponenti saranno presenti esponenti e collaboratori dell’Unicef Ogni Pigotta adottata sostiene l’Unicef nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Con una donazione tutti possono adottare una Pigotta ed essere a fianco dei bambini bisognosi. "Dietro ogni Pigotta – spiegano dall’Unicef - ci sono i volti e i nomi delle persone che l’hanno voluta, l’hanno realizzata e data in adozione. Il popolo di Pigottare e Pigottari, sono coloro che creano con le proprie mani e con la propria fantasia le Pigotte che verranno adottate. Le volontarie e i volontari Uniceg sono il motore di tale iniziativa. Sono loro che creano una vera e propria rete di solidarietà: contattano scuole, centri anziani, privati, associazioni, famiglie ed istituti di detenzione per coinvolgerli nell’iniziativa e collaborano con insegnanti, assistenti sociali e referenti degli enti locali".