L’amministrazione incontra i cittadini

Al via il programma di incontri dell’Amministrazione comunale di Fabriano con i cittadini del centro e delle frazioni. Si parte domani con un open day: il sindaco incontrerà i cittadini in Comune, senza bisogno di appuntamento, dalle ore 9 alle 11.30. A mezzogiorno l’Amministrazione farà il punto sulla situazione del PalaGuerrieri direttamente davanti al palazzetto, rispondendo alle domande dei cittadini. Seguiranno altri incontri, in città e nelle frazioni, per illustrare lo stato di avanzamento dei progetti. "La comunicazione delle cose fatte e da fare – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – risponde all’obbligo di garantire trasparenza da parte di chi amministra, per consentire ai cittadini di valutare e controllare. L’Amministrazione ha messo a terra progetti per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Molti sono già avviati, altri partiranno a breve. Le criticità in città e nelle frazioni sono numerose e stiamo intervenendo, pur nella complessità derivante dalla vastità del territorio e dai decenni di mancata manutenzione. Sono inoltre numerosi i progetti in ambito culturale, turistico, sociale e ambientale che desideriamo illustrare ai cittadini, per condividere consapevolezza sulle scelte compiute e su quelle future, tenendo conto delle esigenze e delle richieste della comunità".