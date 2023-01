L’amministrazione stanzia fondi e si rivolge alla Caritas diocesana

L’Amministrazione comunale ha avuto modo di verificare attraverso i propri servizi sociali che, a causa dell’emergenza Covid-19 e nell’ultimo anno anche dell’esponenziale crescita dei costi dell’energia, è notevolmente aumentato il numero delle famiglie sangiorgesi che si sono trovate a dover fronteggiare situazioni di grande difficoltà economica e che spesso provano disagio a rivolgersi agli organi istituzionali deputati al sostegno delle persone bisognose, per cui rinunciano ad alleviare le proprie sofferenze se non trovano altre realtà operanti nello stesso settore a cui rivolgersi senza imbarazzo. Ciò considerato l’amministrazione ha deciso di avvalersi di un ente esterno. E la scelta è caduta sulla Caritas Diocesana di Fermo che opera già a favore della cittadinanza di Porto San Giorgio tramite volontari e senza scopo di lucro, fornendo alle famiglie bisognose un supporto sia da un punto di vista economico che materiale, come vestiario, pacchi di generi alimentari e quant’altro potesse essere utile e necessario. Pertanto ha ritenuto di dover assegnare un contributo economico, pari a 11.486,89, a favore della Caritas della Diocesi di Fermo con sede a Porto San Giorgio presso la parrocchia di Gesù Redentore nel quartiere sud.