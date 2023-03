L’amore per la lettura a scuola e potenziamento delle biblioteche

In questo ultimo anno, l’I.C. Senigallia-Centro Fagnani si è dedicato con molta cura alla lettura, aderendo ai progetti nazionali #Ioleggoperché (dal 5 al 13 novembre 2022) che ha come scopo il potenziamento delle biblioteche scolastiche in modo da avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura fin dalla giovane età e ‘Libriamoci. Dimmi cosa leggi’ (dal 14 al 22 novembre 2022), iniziativa alla quale hanno preso parte familiari che hanno avuto il piacere di leggere ad alta voce alla classe dei propri figli una pagina del "cuore". A queste iniziative hanno preso parte con passione molte classi della Scuola Media: le prime hanno invitato genitori (e nonni) a leggere alcuni brani di libri che hanno particolarmente amato, mentre le classi seconde e terze sono andate direttamente nelle piazze della città di Senigallia a leggere dei brani, a propria scelta, tratti da libri di noti scrittori come Roald Dahl, Luigi Malerba, Italo Calvino, Primo Levi, Fred Uhlman, ma anche Ray Bradbury, Licia Troisi, Luigi Garlando e molti altri. La nostra classe, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino che cade appunto nel 2023, ha scelto di leggere nell’arco del primo quadrimestre il romanzo ‘Il cavaliere inesistente’. Dopo la lettura abbiamo fatto anche delle riflessioni scritte. Per le iniziative di novembre abbiamo creato, inoltre, interamente a mano dei segnalibri molto carini ed utili che poi successivamente abbiamo regalato ai passanti e al pubblico che si fermava incuriosito ad ascoltare le nostre letture. Il nostro Istituto, grazie a questo importante progetto, ha ampliato la biblioteca scolastica arricchendola di molti nuovi libri donati da curiosi avventori amanti della lettura. I professori e le professoresse di Lettere si sono impegnati a catalogare e ordinare classici della letteratura per ragazzi e nuove acquisizioni con moltissima cura rendendo la biblioteca scolastica più accogliente. Tutte queste iniziative vogliono incentivare l’amore per la lettura nei ragazzi. I libri, a prescindere dal genere, possono essere fonte di grande ispirazione per le nostre menti che devono ancora crescere nel mondo del sapere; anche per le ricerche scolastiche dovremmo usare molto di più i libri rispetto al web dove possiamo trovare informazioni di qualsiasi genere senza però sapere se siano attendibili.

Sara Sagrati,

Tea Zoppini, 2ª F