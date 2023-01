L’amore per la Santa Casa di Loreto Fu il suo ultimo viaggio apostolico

Papa Benedetto XVI, le Marche e la provincia di Ancona: un rapporto di grande vicinanza e di legami. Soprattutto con Loreto e la sua Santa Casa, dove il Papa Emerito, scomparso il 31 dicembre scorso, si recava sempre con piacere. È proprio a Loreto che Joseph Ratzinger si è recato con più frequenza per quanto riguarda il nostro territorio, senza dimenticare la giornata trascorsa ad Ancona e quindi a Fabriano nel settembre del 2011. Restando però a Loreto, il Pontefice che si era insediato alla fine di aprile del 2005 si è recato in visita nella città mariana per la prima volta per due giorni a inizio settembre, per la precisione l’1 e il 2 settembre, partecipando all’Agorà dei Giovani. In quell’occasione presiedette la celebrazione eucaristica donando ai giovani una preghiera alla Vergine Maria. Il 4 ottobre 2012 il suo ritorno a Loreto nel 50° della visita di Giovanni XXIII. Fu questo l’ultimo viaggio apostolico di Benedetto XVI, che nel 2013 rinunciò al pontificato. Non va dimenticato che Papa Benedetto XVI ha visitato il Santuario di Loreto anche da cardinale e per ben sette volte esprimendo la sua forte spiritualità mariana e la sua devozione lauretana. Al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, nella S. Messa di ringraziamento di fine anno, l’Arcivescovo Fabio Dal Cin ha invitato tutti, loretani e pellegrini, a unirsi in preghiera insieme a Papa Francesco e alla Chiesa, per il papa emerito "affinché il Signore lo accolga tra le sue braccia e lo ricompensi per essere stato un umile servitore nella vigna del Signore".