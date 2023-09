Lampedusa, così distante e così vicina

Massaro

Quanto è distante Lampedusa da Ancona? Geograficamente tantissimo. Idealmente molto poco. Il capoluogo dorico da mesi è al centro della rotta dei migranti che vengono salvati dalle navi delle ong e dai mezzi della guardia costiera siciliana. Il nostro porto ha già accolto quasi 600 migranti salvati dai flutti del Mediterraneo. Uomini, donne, bambini anche in tenera età costretti a sobbarcarsi fino a 4 giorni di viaggio, anche con condizioni metomarine complicate, per raggiungere lo scalo marchigiano. Di questi 600 una buona fetta, soprattutto minorenni, è rimasta ad Ancona e sono stati accolti e accuditi nelle nostre strutture. A tutti è stata offerta ospitalità nei vari centri dislocati tra il capoluogo e la provincia. Il lavoro e l’organizzazione dietro gli sbarchi ad Ancona è stato immane. Prefettura, protezione civile, forze dell’ordine, associazioni di volontariato, soccorritori sanitari: tutti, all’unisono per dare risposte concrete, efficaci. In occasione degli arrivi non si è mai verificata una sbavatura. Ancona rappresenta un esempio nazionale di accoglienza, il livello dell’organizzazione è altissimo. Il ruolo dello scalo marchigiano in questo momento è tenuto in alta considerazione dal Governo, chiamato a dare una risposta pronta all’emergenza che si sta venendo a creare nel Mediterraneo e di conseguenza anche nell hotospot di Lampedusa, principale punto di approdo dei migranti. Ancona anche nelle prossime settimane e mesi saprà dare una risposta pronta, come ha sempre fatto. Ma quanti hanno dato come la nostra città? Quanti, magari anche con maggiori possibilità economiche e strutturali, avrebbero potuto fare e non l’hanno fatto?