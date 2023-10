Lampioni spaccati e auto imbrattata

Raid dei vandali a Marina di Montemarciano, dove la scorsa notte ignoti hanno danneggiato alcuni lampioni led a servizio della pista di pattinaggio. Vittima dei vandali anche una famiglia che sabato mattina ha trovato l’auto, una Bmw, con il cofano imbrattato di vernice. La corsa dal carrozziere, che ha tolto la vernice con un prodotto, ha evitato ingenti danni. In azione anche i ladri che ieri pomeriggio hanno rubato 50 euro presenti nella cassa del centro sociale Mandracchio. Ladri in azione anche in via stradone Misa dove venerdì un giovane ha saltato il cancello di un’abitazione mentre i proprietari stavano pranzando nella veranda e si è impossessato della bicicletta che era stata lasciata nel cortile esterno. Il colpo è stato messo a segno in pochissimo tempo, ad accorgersene è stato il giovane proprietario che una volta uscito per prendere la bicicletta si è accorto che non c’era più.