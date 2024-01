Lampo di Barontini . Vittoria e personale

Debutto con vittoria. Inizia bene il 2024 di Simone Barontini. Un gran debutto stagionale per il mezzofondista dorico che sui 400 al PalaCasali di Ancona, nell’ultimo meeting prima delle rassegne tricolori, vince e convince. Il marchigiano ferma il cronometro su 46"89 con il record personale indoor migliorato di undici centesimi. Un risultato decisamente promettente in vista delle prossime uscite nella specialità preferita, gli 800 metri, per il 25enne delle Fiamme Azzurre che l’anno scorso ai Mondiali ha raggiunto la semifinale. Con una gara in rimonta l’anconetano riesce a battere uno specialista azzurro della distanza, Edoardo Scotti (Carabinieri, 47"14), e al traguardo sprigiona tutta la sua gioia per un successo che dà il pieno di fiducia nell’anno delle Olimpiadi di Parigi. "Ero indeciso fino all’ultimo - commenta Simone Barontini - perché vengo da un periodo un po’ travagliato per gli infortuni, ma nelle ultime settimane ho lavorato bene nel raduno in Sudafrica. Poi il richiamo di casa era troppo forte, il fascino dell’impianto di Ancona con tante persone che mi vogliono bene, e non potevo mancare". Nella stessa gara nuovo progresso di Mattia Rinaldi (Atl. Fano Techfem) in 48’54, toglie tre centesimi al suo primato Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata) con 48’94 e ancora in evidenza lo junior Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona, 49’39). Brilla anche il marchigiano Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo), terzo in 6’82. Al femminile si comporta bene l’ascolana Ilenia Angelini (Esercito) quarta con 7’45 in batteria e 7’47 in finale, primato stagionale per avvicinare il proprio limite di 7’42. Primi sprint dell’anno per l’azzurra Anna Bongiorni che sfreccia a 7’29 e 7’30. Cade il record regionale under 18 nei 3000 per merito di Sofia Romagnoli (Atl. Avis Macerata) in 10’30’18. L’allieva del tecnico Maurizio Iesari è quarta davanti alla promessa compagna di squadra Chiara Fucelli (10’31’21) e migliora il recente 10’33"47 dell’anconetana Valeria Carnevali. Vittoria nei 1500 metri per la pesarese Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata) con 4’30’50 e continua a crescere Valeria Carnevali in 4’43’35. Nell’alto seconda Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno, 1.70) e terza Ambra Compagnucci (Atl. Avis Macerata, 1.65), nel peso vince il montegiorgese Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) con 18.75 e torna in gara dopo un periodo di stop Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno) che lancia a 14.37 tra gli juniores. L’anconetano Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon) si impone nei 200 in 21’35 per demolire il personale indoor.