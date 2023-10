L’AN (a fatica) passa a Palermo. Ora lo stop per il Settebello. Poi tocca alla Champions

Soffrendo, troppo. Complicandosi la vita, tanto. Ma alla fine, l’AN Brescia trova il primo successo contro un’avversaria di rango nella sua stagione di A1 e si riporta nella metà alta della classifica, quella che permetterebbe l’accesso alla seconda fase di stagione per lo Scudetto. 12-9 il finale nelle acque di Palermo. Il campionato si ferma per il primo raduno stagionale del Settebello a Recco. Brescia tornerà in acqua l’1 novembre con il Sabadell per la sfida decisiva di Champions League.

PALERMO-AN BRESCIA 9-12 (3-3, 1-5, 3-1, 2-3). A.L.M.