L’An dopo una stagione no vuole tornare protagonista in Italia e in Champions

L’estate è per le Nazionali, per le giovanili, e per il mercato. L’An Brescia si tuffa nel consueto pacifico silenzio post stagionale, ma i preparativi fervono mentre il Settebello vive un mondiale amaro in quel di Fukuoka dopo la sconfitta con la Serbia ai rigori. In acqua anche l’ex Di Somma, volato al Ferencvaros, ma intanto i tifosi iniziano a scoprire quello che sarà il disegno per la prossima stagione. Il finale di quella passata è stato sottotono. Da qui una parziale rivoluzione, in cui certamente il passo più sorprendente è stato il saluto di Konstantin Kharkov, arrivato la scorsa estate in attacco e fresco di rinnovo. Con lui non ci saranno più il capitano Christian Presciutti, ritiratosi, e l’attaccante Luongo. Nel nuovo scacchiere si ripartirà in porta da Petar Tesanovic, forse il miglior interprete nel ruolo a livello globale. Dietro il giovane Necchi, mentre in difesa, perso Di Somma, al fianco di Gitto e Dolce è tornato Stefano Guerrato. In centrovasca si dovrebbe ripartire da due certezze, Vincenzo Renzuto e il capitano Jacopo Alesiani, e nella fascia in mezzo niente cambia anche in centroboa, con Lazic e Gianazza. E’ l’attacco a meritare una profonda analisi. A sinistra è arrivato il classe 1998 del Telimar Mario Del Basso, visto anche in nazionale. Ma il grande colpo è Max Irving, 61 reti sempre con Palermo nella stagione regolare di A1. A destra è tornato Edoardo Manzi. Alle sue spalle Francesco Faraglia, classe 2001 della Distretti Roma, soffiato a Ortigia. Alessandro Luigi Maggi