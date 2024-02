L’analisi del magistrato: "Il loro cruccio non è la scuola. La famiglia recuperi il suo ruolo"

di Marina Verdenelli

Tra pochi giorni prenderà ufficialmente l’incarico come nuovo presidente del Tribunale dei Minori delle Marche, ad Ancona, dopo la nomina avvenuta a gennaio scorso, votata dal plenum del Csm. Un ritorno per Sergio Cutrona in terra marchigiana dove il magistrato vanta già una vasta esperienza lavorativa. Il caso Savoia ha toccato anche lui, seppur ancora a distanza perché questi sono gli ultimi giorni come presidente del Tribunale dei Minori dell’Umbria, a Perugia, e la sua politica in campo minorile rivolta a creare maggiore sensibilità e favorire un cambiamento che tuteli i minorenni e aiuti il mondo degli adulti a recuperare un ruolo che negli anni si è perso.

"Ho letto quanto accaduto al Savoia – dice il presidente Cutrona – e mi ha molto colpito il riferimento a ’non aveva brutti voti’ perché può dare una idea sbagliata ai ragazzi. Non deve passare il concetto che il cruccio degli adolescenti oggi sia andare bene a scuola. Questo è un concetto che appartiene ormai al passato. Venendo nelle Marche spero di dare attenzione al disagio minorile, cosa che ho fatto già in Umbria dove sono stato presidente per dieci anni". Il presidente osserva come oggi gli adolescenti vivono una situazione difficile perché "da un lato assistono al degrado sociale, con una società sempre più aggressiva e irrispettosa dei valori umani spesso posti in essere da loro stessi, dall’altro c’è il degrado dell’ecosistema terrestre in cui viviamo e dove non riescono a vedere un futuro".

E ancora: "Quando ero ragazzo io – riprende il magistrato – si parlava di inquinamento ma la mia preoccupazione era realizzarmi e trovare un buon lavoro. Oggi i ragazzi leggono di isole di plastica che galleggiano sugli oceani, pesci che saltano fuori dall’acqua per quanto è inquinata, leggono di piogge acide e assorbono questa visione negativa di invivibilità dell’essere umano. I mass media sono pieni di cattive notizie, dipingono gli adulti come cattivi, irresponsabili, la cronaca ne è piena, anche la figura dei politici non esce fuori bene, quindi negli adolescenti viene meno la fiducia nell’adulto e nello Stato, si crea un divario grande".

Cutrona si sofferma anche sul ruolo della famiglia, dove "non c’è attenzione sufficiente dei figli". "Il concetto del buon genitore era il genitore responsabile – spiega il presidente – ora c’è invece il concetto della realizzazione dei genitori che vogliono vedersi in forma, avere un bell’aspetto estetico e si concentrano più su loro stessi che sui figli adolescenti che ritengono ormai cresciuti. Dall’altra parte sono gli stessi figli che quando diventano adolescenti cercano la propria indipendenza dai genitori, vogliono stare con i loro pari, si assentano dalla vita familiare e usano i genitori per comprare vestiti, farsi dare soldi, passaggi in auto, persone a loro servizio". Cutrona parla di un abbandono educativo che occorre recuperare per aiutare il disagio giovanile. "Ci sono nei giovani tentativi di suicidio e gesti autolesionistici – sottolinea il magistrato – ma l’ultimo pensiero devono essere i voti scolastici. Se in futuro, senza riferimenti al Savoia, si dovesse accertare uno di questi fatti perché l’adolescente andava male a scuola significa che è il genitore che lo ha caricato di aspettative che lui non è in grado di esaudire. Non è un voto ma è la famiglia che ha caricato la scuola come un trampolino di lancio per avere successo invece di vederla come figura educativa. Bisogna parlare con i figli anche quando diventa difficile. Il genitore non deve fare il duro, deve coltivare amore, se c’è un problema anche se fosse solo scolastico ne deve parlare come se fosse un problema di tutta la famiglia e dire non ti preoccupare se non sei portato lì potrai cambiare scuola".