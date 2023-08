L’analisi tra luci e ombre "C’è un turn over di attività Ma occorre differenziare"

di Giacomo Giampieri

La chiusura dello storico ‘Caffè del Teatro’ di piazza della Repubblica ha riacceso i riflettori sullo stato di salute delle attività commerciali del capoluogo, in particolare quelle del centro. Come stanno? E come sta andando l’estate quando in città – fisiologicamente – si gira meno perché si prediligono le mete balneari? A giudicare dal commento del direttore di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco, nel cuore pulsante di Ancona la situazione apparirebbe migliorata rispetto al passato e agli anni più duri della pandemia – che ha portato tante imprese sull’orlo della crisi, altre ad issare bandiera bianca e ad altre ancora, invece, a resistere – o ai più recenti mesi del caro energie e materie prime. "Per questo posso dire che siamo ripartiti. Stiamo riscontrando un ‘turn over’ di esercizi pubblici – afferma Polacco – questa è la principale tendenza che osserviamo. E ne stanno aprendo molti negli ultimi tempi. Naturalmente, però, c’è anche chi è in sofferenza. Ma, badate bene, non soltanto ad Ancona". E dettaglia: "A livello nazionale ci sono alcune imprese che vivono un momento di grande difficoltà: sono quelle del cosiddetto settore non-food, ovvero che non hanno a che fare con il comparto alimentare – sostiene il numero uno di Confcommercio Marche Centrali – Hanno bisogno di fare stoccaggio e rifornimento per i magazzini e, dunque, hanno anche necessità del sostegno del sistema creditizio e delle banche. Ma il costo del denaro è lievitato e questo non aiuta le attività commerciali. Ripeto, è un problema di tutte le città, non solo di Ancona. È un peccato perché il Covid era superato e in parte anche l’aumento dei costi di materie prime ed energie. Ora c’è un’altra situazione da affrontare ma non ci tireremo indietro", assicura.

Polacco nel frattempo insiste sulle ricette per rilanciare il commercio a livello locale "pur tenendo a mente che siamo nella stagione in cui il centro, di solito, è meno frequentato". Ma, ugualmente, "è decisivo rivitalizzarlo potenziando il legame con lo sbarco delle crociere, perché i turisti trovino un’Ancona accogliente, attrattiva e con tanti servizi a disposizione. Ed è importante che le attività si differenzino il più possibile". L’altro tema, invece, è quello degli eventi: "Alcuni hanno puntato sulla moda, sulle sfilate, strumenti utili. Ci stiamo confrontando con gli assessori di riferimento e li abbiamo incontrati più volte perché è opportuno concertare una strategia complessiva e condivisa – continua Polacco – Dobbiamo dare atto di questo interesse e lavorarci sopra, insieme. Ma diamo tempo a chi sta sviluppando i progetti". Il pallino del direttore resta quello delle radici di Ancona: "Il centro storico, tra arte, cultura e scorci paesaggistici, è il passato ma auspico possa essere anche il futuro, fortemente attrattivo per chi arriva in città".