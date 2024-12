Lanari pronto per la nuova impresa. A nuoto da Piombino fino all’Elba

Andrea Lanari ha pronta un’altra grande impresa. "L’obiettivo è stato segnato. L’anno prossimo si arriverà a nuoto all’isola d’Elba partendo da Piombino (provincia di Livorno). Sarà una traversata solidale, di circa 10-12 chilometri con lo scopo di raccogliere fondi per assicurazioni di volontariato della nostra zona. La squadra sarà la stessa della prima impresa", racconta oggi. Il 4 giugno 2012 un grave incidente sul lavoro stravolse la sua vita lasciandolo invalido all’80 per cento. Una mattina come tante altre, mentre stava facendo un collaudo ad uno stampo di tranciatura, subito dopo aver inserito il materiale sotto lo stampo, si è improvvisamente abbassata la pressa tranciandogli le mani fino a metà avambraccio. Era il luglio scorso quando ha portato a termine con successo la traversata "La sicurezza conquista lo Stretto" a Messina. Ha abbracciato i figli e si è lasciato alla commozione dopo un’impresa titanica, ancor più per lui. A nuotare con lui il figlio Kevin e Marco Trillini, fidardense, istruttore specializzato in nuoto per persone con disabilità e responsabile comunicazione del centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, lo sportivo Lorenzo Carnevalini e diversi nuotatori a livello amatoriale. "Avevo deciso di attraversare lo Stretto dopo aver raccolto una sfida di un mio collega di lavoro formatore. Così porto un messaggio di promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro perché, stando anche agli ultimi dati Inail, vediamo che gli infortuni sono in aumento, quindi mi sono proposto di fare questa traversata a nome di tutte le persone, come me, che sono rimaste invalide".