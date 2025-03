Lanci di uova dalle mura medievali. Madre e figlie colpite e ferite

Un nuovo fenomeno sbarca in città: il lancio delle uova dalle mura medioevali. Vittima della nuova ‘moda’ presa in prestito dalle tradizioni americane in occasione di Halloween è una donna jesina che nel tardo pomeriggio di lunedì ha accompagnato le sue due figlie in centro e ha parcheggiato in via Bersaglieri, in prossimità delle mura del Montirozzo. Ad un certo punto, erano le 18.45, un rumore sordo sulla carrozzeria dell’auto: si trattava del tuorlo e dell’albume di un uovo lanciato dalla balconata delle ex Carceri quindi da diversi metri di altezza. Fortunatamente né lei ne’ le sue due figlie sono rimaste ferite ma la rabbia è tanta: "Stasera – racconta lei stessa- è stato tirato un uovo da sopra le mura del Montirozzo. Purtroppo avevo le mie figlie in macchina e salire su a cercare gli autori di questo incommentabile gesto sarebbe stato complicato. Sono comunque scesa e ho urlato da sotto di palesarsi se avessero avuto gli attributi. Purtroppo gli attributi li hanno per fare i leoni di nascosto, tanto che mi hanno tirato un altro uovo, finito a terra. La macchina è stato l’ultimo regalo di mio padre deceduto e se mi viene toccata vado su tutte le furie senza considerare che avrebbero potuto anche fare male vista l’altezza. Sono soltanto incivili che andrebbero puniti a prescindere dal fatto che siano minorenni, maggiorenni italiani o stranieri. Ci vogliono le maniere forti. Ho chiamato i carabinieri – conclude la donna – i quali mi hanno assicurato avrebbero mandato una pattuglia. Io purtroppo ero in via Bersaglieri e per raggiungerli avrei dovuto girare tutto il centro". L’episodio non sarebbe il primo secondo alcune testimonianze.