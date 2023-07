Lancia oggetti dal balcone Paura in via De Gasperi

Lite in condominio: volano suppellettili in via De Gasperi, interviene la polizia. È quanto accaduto la sera di due giorni fa, intorno alle 21. A chiamare il Nue, il Numero unico di emergenza 112, sarebbe stato proprio uno dei condomini dello stabile della zona Piano. Le volanti, partite a sirene spiegate da via Marini, hanno messo in sicurezza l’area, ma hanno dovuto sudare sette camicie per far calmare la donna, in preda ad uno scatto di nervi. Dal balcone di casa, infatti, la signora - secondo indiscrezioni - aveva iniziato ad inveire contro gli agenti: "Se non andate via, mi butto di sotto", ripeteva. Dopo aver bussato alla porta, gli uomini del 113 sono riusciti ad entrare in casa. Qui, avrebbero trovato la signora in stato confusionale, all’interno di un’abitazione priva di energia elettrica. Stando a quanto trapela, lei avrebbe riferito alla polizia che non avrebbe la luce da mesi. Sul posto, per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette, anche i sanitari del 118. Durante il lancio di oggetti, sarebbero state colpite diverse auto in sosta lungo via De Gasperi.

n.m.