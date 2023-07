Lanciano biglie di vetro sulle auto in corsa

Una se l’è vista arrivare dritta dentro l’abitacolo della sua auto in transito. Ignoti hanno lanciato dal parco del Monumento di Castelfidardo delle grosse biglie di vetro, probabilmente con una fionda. La pallina ha centrato il finestrino infrangendolo ed entrando appunto nel veicolo. Nessuno si è fatto male. E’ accaduto l’altro giorno verso le 9.30 e poi ci sarebbero state altre segnalazioni arrivate dritte al comando dei vigili di Castelfidardo. L’indignazione poi è corsa sui social che hanno fatto da cassa di risonanza al problema. Potrebbero essere stati ragazzini che per divertimento, finita la scuola, si ritrovano al parco per giocare. "E’ l’ultimo gioco dell’estate. Abbiamo avuto tanta paura", racconta, sarcasticamente, la vittima. Le indagini sono in corso comunque e dopo quella mattinata pare non ci siano stati più episodi del genere, almeno non segnalati alle forze dell’ordine. Il fatto ha riportato indietro la mente dei fidardensi all’aprile dell’anno scorso. Erano arrivati vigili e carabinieri quel tardo pomeriggio per le curve di via della Stazione a Castelfidardo, la strada che porta a Osimo Stazione. C’erano dei grossi massi sull’asfalto. Accostata a bordo strada una macchina con un finestrino sfondato da uno di quei massi. Erano "piovuti" dal cielo. Qualcuno li aveva tirati dal parco del Monumento, che si staglia proprio lì sopra. La denuncia era stata sporta da parte della vittima, ancora sotto choc all’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto mai ferito, un caso puramente fortuito che si è ripetuto.

Fin dall’inizio non c’è stato dubbio che fossero giovanissimi gli autori di tali gesti folli. Dopo mesi di indagini a quei ragazzini sono stati dati nomi e cognomi. La zona è coperta da telecamere di videosorveglianza in diversi punti, così come lo sono altre zone della città dove il numero degli occhi elettronici oltretutto è in corso di implementazione su volontà del Comune. Quella dei sassi tirati contro le auto in corsa e adesso delle biglie sono "soltanto" le ultime follie da parte di ragazzini in quel tratto dove le macchine sfrecciano: mesi prima era stato segnalato un altro divertimento da brivido lungo quella strada dove gruppi di minorenni si lanciavano tra una macchina e l’altra per fare i piegamenti e filmarsi per poi scambiarsi i video su Whatsapp.

Silvia Santini