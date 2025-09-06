Lanciano cibo nel canile: caos sfiorato

Ignorato il divieto di introdurre cibo all’interno del canile, tre sacchetti pieni di crocchette e alcune ossa introdotti (probabilmente gettati) all’interno della struttura che si trova in via delle Caserme.

Per fortuna degli amici a quattro zampe – che sarebbero potuti entrare a contatto tra di loro, pur di dividersi quei prodotti per i quali sono golosi –, era ancora presente una delle responsabili dell’Anita Onlus che è riuscita prontamente a riportare la situazione alla normalità e a recuperare tanto le ossa quanto le buste di crocchette.

I fatti si sono consumati il primo settembre ed è stata la stessa associazione che gestisce il canile falconarese a segnalare l’accaduto sui social.

Fatti, però, i cui contorni restano ancora tutti da chiarire. Soprattutto perché le recinzioni del canile risultano adeguatamente tappezzate di cartelli in cui lo staff, da sempre, puntualizza che è assolutamente vietato dare cibo agli animali che vengono accolti amorevolmente nel canile.

Per ricostruire l’accaduto, potrebbero tornare utili le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, laddove fossero riuscite a riprendere qualche movimento dinanzi ad uno dei cancelli principali, ovvero quello che si apre nello spazio dove ci sono cani liberi.

Che appunto, visti i sacchetti con crocchette e ossa, avrebbero potuto avventarsi sul cibo con "gravi conseguenze", sottolinea l’Anita Onlus.

Al canile di via delle Caserme è arrivata la massima solidarietà da parte della comunità falconarese e non solo.

Anita Onlus, infatti, rappresenta un importante punto di riferimento nel territorio per quanto riguarda la cura di cani e gatti, ma anche un modello virtuoso per le adozioni degli amici a quattro zampe.