Lancio del peso, giudice colpito

Infortunio ieri mattina al PalaCasali dove si tenevano per il Tricolore le gare di mezzo fondo e velocità. Verso le 12.45 erano in corso i Campionati italiani master di lancio e nelle vicinanze della pedana del getto del peso di circa 5-6 chili, un giudice di gara di 87 anni, residente a Pesaro, è stato colpito in pieno ed è stato trasferito a bordo di un’ambulanza della Croce Gialla al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per una sospetta frattura del femore. Sempre in mattinata, intorno alle 10.30 l’automedica e l’ambulanza inferimieristica del 118 hanno portato i soccorsi e poi trasportato all’ospedale regionale una giovane automobilista rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’Asse nord-sud.