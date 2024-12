Lancio del portale VisitFabriano: valorizzazione del territorio e promozione culturale

E’ un passo avanti nella valorizzazione del territorio il lancio del nuovo portale turistico VisitFabriano. Uno strumento digitale che nasce grazie ai finanziamenti del Ministero del Turismo, ottenuti nell’ambito del progetto "Fabriano in tour: carta e artigianato nel territorio", e risponde anche agli obiettivi indicati da Unesco per le Città creative.

Nella sezione dedicata ad "Arte e cultura" i visitatori possono esplorare la ricchezza artistica e storica della città. La sezione "Natura e sentieri" accompagna gli amanti dell’outdoor attraverso itinerari come il Cammino dei Cappuccini.

"Mangiare e bere" invece è un omaggio ai sapori della tradizione locale, con descrizioni di prodotti tipici, ricette e vini del territorio. Tra gli altri punti di forza del portale, la sezione "Eventi ricorrenti", che include manifestazioni come il Palio di San Giovanni, la stagione teatrale di Amat e Form, il Premio Gentile da Fabriano, "Fabriano carta è cultura" e la sezione "Eventi", costantemente aggiornata con gli appuntamenti in calendario.

Il sito dialoga direttamente con la piattaforma nazionale Italia.it, garantendo massima interoperabilità e visibilità globale. "Con la realizzazione del sito web - dichiara l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni (foto) – ’Fabriano creativa’ risponde a una richiesta che Unesco fa delle città creative nell’intento di promuovere i canali della comunicazione digitale per accrescere l’attrattività, per migliorare la fruizione del patrimonio storico, culturale, ambientale e potenziare l’inclusività. Il sito permette di divulgare l’immagine della città a livello globale, di comunicare eventi culturali ed iniziative ad impulso turistico e raggiungere una vasta area di pubblico".

L’assessore al Turismo Andrea Giombi aggiunge: "Il nuovo sito VisitFabriano rappresenta un intervento di alto valore per la promozione del nostro territorio". Per celebrare il lancio, il Comune propone un photocontest mensile che invita cittadini e visitatori a immortalare la città in fotografie "Mostraci la Fabriano più bella".