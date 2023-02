Lancio di bottiglie e pugni nel ristorante

"Siete lenti e la cucina fa schifo". E’ bastato questo per innescare una lite in un ristorante di via Mattei, la zona industriale del porto, dove martedì sono volate bottiglie di acqua e anche qualche pugno. Alla fine è dovuta intervenire la polizia. Era l’orario di cena nella notte di San Valentino quando due clienti avrebbero fatto una serie di osservazioni negative mostrandosi, a detta del titolare, maleducati ed indisponenti. Si sono lamentati del servizio offerto, a loro dire pessimo e lento, e della qualità del cibo che gli era arrivata sui piatti. I due clienti avrebbero anche offeso la figlia del titolare e i camerieri presenti per il servizio in sala. Vista la situazione è stato lo stesso titolare ad intervenire chiedendo spiegazione per quel comportamento. Uno dei due clienti però avrebbe preso una bottiglia d’acqua in mano e l’avrebbe lanciata verso il bancone del bar rompendo un’altra bottiglia che è andata in mille pezzi. Dal ristorante è stata chiamata la polizia. Il proprietario del locale si è avvicinato al cliente rabbioso per chiedergli di farla finita ma questi gli avrebbe dato un pugno in viso. Il titolare a quel punto avrebbe reagito colpendolo a sua volta e spingendolo lontano. Solo con l’arrivo di una pattuglia delle Volanti è stata ristabilita la calma, davanti agli occhi esterrefatti della clientela. Gli agenti hanno proceduto ad identificare l’uomo che aveva sferrato il pugno al titolare del ristorante. Era un 50enne, albanese. Ha ammesso di aver perso la ragione e preso dall’ira ha lanciato una bottiglia d’acqua per palesare il suo disappunto perché, a suo dire, il titolare aveva posizionato il tavolo da lui prenotato in una posizione isolata rispetto agli altri commensali. Chiarita la situazione la polizia ha informato il cliente e il ristoratore che potevano sporgere denuncia se lo ritenevano necessario. I danni al locale sono stati limitati e il ristoratore si è riservato di farsi medicare in ospedale per il pugno preso. Per l’accaduto si procederà con querela di parte. I clienti hanno poi abbandonato la struttura, lasciando proseguire la cena alle altre persone presenti.

Marina Verdenelli