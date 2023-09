Lancio di uova, insulti, minacce. La faida tra vicini finisce in aula

Le uova lanciate sulla loro auto, un secchio d’acqua buttato addosso alla figlia, gli sputi dal balcone, le minacce di urinargli addosso e di colpire tutti i membri della famiglia con un mattone in testa e le offese ripetute come "pezzi di m." e la promessa che sarebbe accaduto qualcosa di grave urlando "stai attenta, ti succederà di peggio, morirai ammazzata, ti aspetto all’inferno". Tutto questo avrebbe fatto un vicino di casa molesto ad una famiglia residente a Padiglione di Osimo. L’uomo, 62 anni, osimano, è finito a processo per stalking, davanti alla giudice Francesca Grassi. Dal 2016 fino al 2018 avrebbe perseguitato una famiglia di tre persone, padre, madre e figlioletta. I primi episodi risalgono a giugno del 2016 quando l’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Romiti, avrebbe detto alla vicina di casa, una 54enne, che le avrebbe urinato addosso. La sua colpa sarebbe stata quella di non aver protestato per un barbecue che si stava tenendo vicino casa loro. L’anno successivo, sempre a giugno, l’imputato avrebbe lanciato un uovo dalla soffitta, sul terrazzo dove la donna prendeva il sole. Ad agosto se la sarebbe presa con la figlia minorenne della coppia buttandole un secchio d’acqua mentre sull’uscio di casa attendeva i genitori. In quella occasione la 54enne lo aveva ripreso e l’uomo le avrebbe detto "devi morire, sei una strega, tanto vi tiro una mattonata in testa a te, al cane a tua figlia". A Ferragosto di quell’anno le uova lanciate dal balcone con le offese al marito dicendo "siete gentaccia, vi prenda un colpo, travestito". Il processo andrà in discussione e sentenza il 31 ottobre prossimo. La famiglia è parte civile con l’avvocato Engle Asciutti.

ma. ver.