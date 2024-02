L’Ancona 2000 vince il Trofeo Rastelli

Ben 155 coppie protagoniste alla Bocciofila Loreto presieduta da Romano Foglia per contendersi il Trofeo Rastelli Giordano srl. Una gara per formazioni di coppia di categorie BCD diretta da Avelino Onofri che vede trionfare Mattia Pistolesi-Gianluca Chiodi. La coppia dell’Ancona 2000 in finale ha la meglio (punteggio di 12-3) sulla coppia padre-figlio Marco Principi-Nicola Principi (Tolentino). Al terzo e quarto posto c’è la Bocciofila Elpidiense con i propri atleti Giovanni Cognigni-Rosario Valori e Roberto Centanni-Aldo Minnetti.

Quarto posto per Nicolò Caimmi (Castelfidardo) a Colli al Metauro nel 28esimo Trofeo Metaurense, secondo appuntamento del circuito nazionale Superprestige juniores allestito dalla Bocciofila Metaurense che ha visto 42 giocatori sfidarsi nella categoria under 15. La vittoria in quest’ultima categoria, nella manifestazione che vede sfidarsi i migliori giovani italiani della raffa, va al beniamino di casa Gianluca Ripanti (Metaurense). A2. Si ferma alla quarta giornata la corsa vincente della Cofer Metal Castelfidardo nel campionato di A2 di Raffa. La formazione fidardense dopo le vittorie contro Cerbara, Rinascita e Pieve a Nevole cade contro Montesanto continuando comunque a occupare il podio con il terzo posto in classifica con 9 punti dietro Ruffo e San Cristoforo.