L’Ancona a Chieti per i dettagli. Ultimo test prima del debutto

Dorici in campo oggi pomeriggio alle 16 per l’ultima amichevole prima degli appuntamenti ufficiali di Coppa e campionato. Allo stadio Angelini di Chieti, infatti, va in scena l’allenamento congiunto sotto forma di test amichevole tra due delle potenziali protagoniste del prossimo campionato. Test indicativo, dunque, ma fino a un certo punto, visto che sia Agenore Maurizi, da parte dorica, sia Francesco Del Zotti per i teatini potrebbero sfruttare l’occasione per fare esperimenti e vedere all’opera i giocatori finora meno utilizzati. I dorici, comunque, saranno privi di Matteo Gerbaudo, Andrea Giordani e Leonardo Di Blasio, tutti alle prese con lievi acciacchi e tutti ai box anche nella seduta di ieri. Nonostante la contestazione e il prezzo del biglietto, praticamente identico a quello di una partita di campionato, dovrebbero essere numerosi i tifosi dorici presenti all’Angelini per sostenere la squadra.

"In campo per vincere, come sempre, anche se è un’amichevole" sottolinea Andrea Manciola, consigliere e braccio destro del presidente Polci, ieri mattina allo stadio Sorrentino per discutere di varie cose che riguardano la presenza dell’Ancona allo stadio di Collemarino, dove si allenano prima squadra, juniores e allievi, e la possibile gestione dell’impianto in partnership con la Nuova Folgore, aspetto ancora da definire nei dettagli: "Abbiamo presentato un progetto, c’è sintonia con il Comune, vedremo come svilupparlo. Sicuramente entreremo in associazione temporanea con la nuova Folgore. Con l’obiettivo di riqualificare il Sorrentino. Restano da capire i tempi", spiega Manciola.

Nell’idea dell’Ancona ci sarebbero anche una palestra e una mensa, oltre naturalmente all’ampliamento dei campi di allenamento e al rinnovamento della cartellonistica. Intanto prosegue anche la campagna abbonamenti, a scartamento ridotto per la nota contestazione della tifoseria dorica: superata la quota 260 abbonati, un numero che fa sorridere se confrontato a quello di Ascoli e San Benedetto, città che, pur in una categoria superiore, hanno cominciato la stagione rispettivamente con 7mila e 5mila abbonati.

"Obiettivo reale e concreto 800 tessere" dice Manciola, nella speranza che gli incassi dal botteghino permettano di bilanciare i mancati abbonamenti. Intanto giovedì 28 agosto si alzerà il velo sull’Ancona che invece della consueta presentazione ha optato per una cerimonia in duomo con benedizione dell’arcivescovo Spina, celebrazione cui prenderanno parte sia la prima squadra sia le formazioni giovanili. Sulla nuova maglia, al momento, gli sponsor dovrebbero essere quelli della scorsa stagione: Edilizia Polci e Rays, ma Marconi potrebbe anche decidere di accettare la proposta che gli ha fatto la società di lasciare la maglia per mantenere, invece, la presenza sulla panchina.

Giuseppe Poli