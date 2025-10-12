L’Ancona alla prova del Chieti. Gli abruzzesi sono una corazzata

Adesso si fa sul serio. L’Ancona arriva oggi all’Angelini con il passo della grande, la striscia vincente che brucia in tasca e la fame di chi sa che è arrivato il momento di dimostrare qualcosa di più di quanto fatto finora. Perché una cosa è macinare vittorie sui campi di provincia, un’altra è andare a vincere in casa di chi, almeno sulla carta, vale più di te.

Il Chieti è roba seria: Lo dice Transfermarkt, con il suo organico che è il più costoso del girone F, lo confermano i numeri. Sesto posto sì, ma con due pareggi pesanti contro Teramo e L’Aquila che sanno di occasioni mancate più che di passi falsi. Infatti i teatini si sono rimessi in carreggiata subito, espugnando Notaresco sette giorni fa. Adesso aspettano l’Ancona, con l’Angelini pronto a trasformarsi in una bolgia. Maurizi lo sa: oggi non basta la performance, bisogna vincere. O almeno provarci. Perché inanellare successi va bene, ma spaccare la partita sul campo di una rivale d’alta classifica è tutto un altro paio di maniche.

E allora ecco la ricetta: difesa di granito – tre clean sheet di fila non sono un caso – e poi via libera al talento. Kouko là davanti a far male, Cericola a inventare l’impossibile, Zini che partita dopo partita ritrova la brillantezza dei giorni migliori.

E poi c’è lui, il baby fenomeno Meola, pronto a illuminare ancora. I numeri sorridono all’Ancona, un dato è eloquente: tre trasferte, tre vittorie. Termoli, Atletico Ascoli, Castelfidardo. Nessuna era il Chieti, certo, nessuna poteva contare su una tifoseria così calda, su una squadra rodata e di notevole caratura.

Ma l’Ancona ha dimostrato di saper viaggiare, e pure bene. Archiviata in fretta la Coppa, con la vittoria Fossombrone con le seconde linee, i dorici si presentano all’appuntamento con l’entusiasmo della tifoseria al seguito e la consapevolezza di potersela giocare fino all’ultimo respiro.

Maurizi conferma il blocco anti-Recanatese con un paio di dubbi: Salvati tra i pali, Ceccarelli o De Luca a destra, Calisto dall’altra parte. In mezzo il tandem Bonaccorsi-Rovinelli. Davanti alla difesa Gelonese e Gerbaudo, sulle fasce Zini (in ballottaggio con Pecci) e Cericola, Meola tra le linee a ispirare Kouko. Del Zotti recupera Pinto, che però parte dalla panchina. A centrocampo è sfida aperta tra Grandis e Sabba per una maglia. Per il resto, stesso undici di Notaresco. L’Ancona ci crede, e con lei la sua tifoseria. Partita non decisiva, certo, ma sfida di grande rilievo. Perché le grandi stagioni passano per partite così.

Giuseppe Poli