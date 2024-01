L’Ancona all’esame di maturità. Col Cesena in cerca della svolta

Vigilia di Ancona-Cesena, sale l’attesa per il big match di domani pomeriggio al Del Conero: allenamento con tutti i biancorossi a disposizione di Colavitto, ieri al Paolinelli, con il tecnico di Pozzuoli che ha mischiato le carte tenendo tutti concentrati e impegnati al massimo in vista dell’impegno contro la capolista. Rientra Clemente dalla squalifica, Gatto e Paolucci hanno un’altra settimana di allenamento nelle gambe, Cioffi sembra completamente recuperato e pronto a riprendere il suo posto in attacco, Spagnoli ed Energe escono rinfrancati dai gol messi a segno la settimana scorsa a Pineto, e tutta la squadra sta beneficiando dei quattro punti raccolti nelle ultime due partite. Anche se l’appuntamento di domani contro il Cesena, se da un lato, come si dice, è uno di quelli che si preparano da soli e che mantiene altissima l’attenzione, dall’altro rappresenta anche un esame molto severo per la squadra dorica, che adesso cerca risultati e punti per svoltare, per prendere il cammino giusto che la porti il più presto possibile alla salvezza diretta. Da quanto visto durante la settimana in allenamento, la sensazione è che Colavitto domani possa riproporre il 3-5-2 delle ultime due gare oppure passare a un 3-4-3, in entrambi i casi dando fiducia ai tre centrali di difesa che hanno giocato da titolari nelle ultime partite, cioè Pellizzari, Cella e Mondonico. Più avanti Clemente e Martina sugli esterni e Prezioso e Saco in mezzo, con Basso o Paolucci nel caso di un centrocampo a cinque, in attacco Spagnoli ed Energe, con Cioffi nel caso di un attacco a tre, che potrebbe prevedere anche Energe come trequartista. Intanto l’Ancona continua ad aspettare Alex Rolfini, l’attaccante del Vicenza che in Veneto ormai si sta allenando a parte, attendendo il nulla osta dalla propria società per il ritorno ad Ancona. Anche questo dovrebbe essere un segnale che l’affare si concluderà positivamente, ma a meno di sorprese dell’ultimo momento, sarà una questione da risolvere la prossima settimana, negli ultimi quattro giorni di mercato. Quanto alla partita contro il Cesena, i tifosi dorici si dovranno preparare a un altro pomeriggio di disagi relativi alla viabilità: dalle 16 in poi, infatti, sono previste delle modifiche che condizioneranno l’arrivo degli anconetani allo stadio Del Conero. Per i tifosi locali l’accesso allo stadio sarà quello dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per la strada provinciale, l’accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti. Per i tifosi locali che provengono da sud, l’accesso sarà interrotto all’altezza dell’arco degli Angeli, per raggiungere lo stadio in auto si dovrà transitare per Varano. Non sarà consentito il parcheggio nella zona di Passo Varano: il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di un biglietto del treno.