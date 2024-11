L’Ancona che brilla. Presepe monumentale e cometa di 22 metri: "Sarà un Natale diffuso"

"Ancona che brilla": sarà un’edizione ‘diffusa’ quella del Natale 2024-25 messa a terra dal Comune. Coinvolti anche quartieri e frazioni nel fitto cartellone di eventi presentato ieri a Palazzo del Popolo, forse la vera novità rispetto alla prima edizione targata centrodestra. Il format dell’evento che durerà 37 giorni, tuttavia, resta assolutamente marcato dalle edizioni inaugurate quasi dieci anni fa dall’allora sindaca Valeria Mancinelli: ruota panoramica, pista di pattinaggio, mercatino e show di Capodanno. Con alcuni, piccoli ritocchi, come la stella cometa di 22 metri e il presepe monumentale in piazza della Repubblica (il più grande delle Marche), lo spostamento del Capodanno da piazza Cavour (con il suo mercatino natalizio) a piazza Pertini (con tanto di Luna park e pista di pattinaggio) e le luminarie che non saranno più ‘tricolori’.

I costi invece restano in linea con il budget dello scorso anno, oltre 400mila euro, con una differenza, tuttavia, che riguarda i ‘doni’ arrivati dalla Regione (40mila euro, una prima volta) e dagli sponsor (altrettanti 40mila euro grazie a imprese come Frittelli Maritime, Api, Cimas, Giampaoli, Adria Ferries e anche la partecipata del Comune Ancona Servizi). L’assessore Eliantonio in conferenza stampa ha fatto come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Porta Porta, perdendosi in conti improbabili con tanto di calcolatrice, per poi venirne a capo: "Alla fine, complessivamente, spenderemo 370mila euro (oltre gli 80mila di cui sopra, ndr), a meno di ulteriori spese legate a oneri di sicurezza e così via. Si tratta dello 0,24% dell’intero bilancio di spesa corrente del Comune, ossia 135 milioni di euro. I contributi di sponsor e Regione non li potevamo spendere per altre iniziative". Quindi, calcolatrice alla mano, tra Natale (400mila euro) e Capodanno (100mila euro) la spesa complessiva è di quasi mezzo milione di euro.

Sabato pomeriggio alle 18 verranno accese tutte le luci del Natale, dal centro alle periferie, comprese le luminarie e la trentina di alberi sparsi per la città, tra cui l’abete, quest’anno piccolo e sotto tono, di piazza Roma. Ospite dell’inaugurazione il cantante Mario Rosini, con un festival di Sanremo e The Voice Senior come vette di un ottimo curriculum. Il Natale 2024-25, tuttavia, sarà ricordato anche in chiave cinematografica, al di là delle iniziative legate a Corto Dorico (in programma ad Ancona dal 30 novembre all’8 dicembre): "Ancona sarà protagonista di un grande Cinepanettone – ha detto nel suo intervento il sindaco, Daniele Silvetti – Tutti abbiamo visto il trailer del film di Alessandro Siani, con Leonardo Pieraccioni, nelle sale per le feste, dove tutta Italia potrà ammirare le bellezze della nostra città, proprio in concomitanza del Natale".

Dopo aver annunciato sulle colonne del Carlino l’intenzione di terminare l’esperienza della ruota panoramica con questa edizione, il sindaco sembra intenzionato a fare dietro-front e poi fa mea culpa su un altro aspetto: "Abbiamo preso quanto di buono fatto in passato – ha detto il primo cittadino riferendosi all’idea della ruota portata in città dalla giunta di centrosinistra – e i benefici sono importanti. La ruota sta andando molto, è apprezzata e i numeri che sta facendo sono ottimi, senza dimenticare che porta tanta luce e una grande atmosfera. Abbiamo anche imparato dalle esperienze non positive, per questo lo show di Capodanno lo portiamo in piazza Pertini e così non sarà necessario smontare il mercatino di Natale il 27 dicembre come successo l’anno scorso. Sarà un’edizione di ‘Ancona che brilla’ di qualità oltre che di quantità, a dimostrazione che la Grande Ancona sa essere attrattiva". Nell’organizzazione del programma hanno partecipato gli assessorati guidati da Daniele Berardinelli, Orlanda Latini e Antonella Andreoli, oltre a tutte le associazioni di categoria, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Il programma è molto ricco, dal Bosco degli Elfi ai 30 concerti organizzati con le corali cittadine. Interessante l’iniziativa Rifiorefici organizzata dalla Cna per questo sabato. Ci sono i mercatini di Natale, tra cui quello del Poggio (14 e 15 dicembre), ‘Aspettando il Natale a Varano’ sabato e domenica prossimi, i Babbi Natale in bicicletta a Sappanico con consegna di doni in collaborazione con la SSC Ancona (presente Vincenzo Guerini) e così via.