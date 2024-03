L’Ancona ci mette cuore e muscoli. Con la Torres arriva un buon punto

Ancona

(3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico; Clemente (46’ st Barnabà), Saco, Prezioso (33’ st Basso), Cioffi (34’ st Gatto), Martina; Giampaolo (26’ st Energe), Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All. Noviello.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda (34’ st Siniega), Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (34’ st Masala), Mastinu (23’ st Cester), Zambataro; Ruocco (23’ st Diakité); Scotto, Fischnaller. A disp. Garau, Petriccione, Rosi, Pinna, Goglino, Siniega, Nunziatini, Verduci. All. Greco.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Reti: 7’ st Dametto, 24’ st Saco.

Note - Ammoniti: Giampaolo, Antonelli, Mastinu, Cella, Giorico, Idda, Cester; spettatori: 3391 di cui 90 ospiti, incasso euro 16,607; recuperi: 1’ + 5’.

Stavolta l’Ancona c’è: va sotto ma reagisce e recupera e nel finale manca, purtroppo, il gol della vittoria. Finisce con i crampi, lotta fino in fondo contro la Torres, e alla fine il pareggio le sta stretto per l’occasione che si divora Energe. Ma l’1-1 contro la seconda in classifica è comunque un buon risultato, un punto che infonde sicurezza nei dorici pensando alla prossima sfida di Recanati. Il gioco è quello che è, gli errori continuano a caratterizzare le prove dell’Ancona, al Del Conero se c’è una squadra che gioca a calcio quella è la Torres. Ma alla fine i dorici, pur con tutti i loro evidenti limiti, riescono con il cuore a riacciuffare una partita che s’era messa male, sfiorano il successo e incamerano un punto d’oro. Nel primo tempo poca Ancona, le occasioni migliori le crea la Torres, Scotto da fuori area impegna Perucchini in angolo, poco dopo tocca a Giorico chiamare nuovamente l’estremo difensore biancorosso a un difficile intervento. L’Ancona gioca solo palloni alti, nessuno scambio rasoterra, l’iniziativa è tutta in mano alla Torres, Cioffi è autore di un paio di ottimi spunti, come quello in cui verso la mezz’ora manda Giampaolo in porta, quest’ultimo si fa murare la conclusione a tu per tu con Zaccagno e Dametto. Nella ripresa arriva quasi subito il vantaggio dei sardi: angolo di Giorico, di testa Dametto anticipa Mondonico e la mette alle spalle di Perucchini. Poco dopo però è proprio Perucchini a salvare su Ruocco innescato da Zambataro. L’Ancona riprende fiducia con il passare dei minuti. E poco dopo su punizione di Prezioso è Mondonico di testa a fare da torre per Saco che va in cielo superando Diakitè e insaccando di testa il pari sotto la Nord. Così nel finale Spagnoli piazza lo scatto sulla fascia sinistra, arriva in area a tu per tu con Zaccagno e serve una palla d’oro per Energe che al limite dell’area piccola non trova di meglio che sparacchiare il pallone addosso a Dametto. Finisce così, è un pari giusto ma dal sapore amaro.

Giuseppe Poli