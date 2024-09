L’Ancona contro il Chieti per il tris. Belcastro e Martiniello per vincere

Non c’è due senza tre: al Del Conero arriva il Chieti e l’Ancona vuole centrare la terza vittoria consecutiva, in primis per legittimare il primato a punteggio pieno, ma soprattutto per lanciare un chiaro messaggio a tutto il girone che quella biancorossa non sarà una semplice mina vagante, quanto piuttosto una squadra che potrà lottare per le posizioni di vertice. Se è vero che, come detto da mister Massimo Gadda alla vigilia del torneo, la formazione dorica non parte con le velleità di vincere il campionato, è pur vero che le prime uscite stagionali, tra campionato e coppa, hanno raccontato di un Ancona capace di giocarsela alla pari con chiunque, legittimando la propria superiorità con un gioco spumeggiante e convincente.

Del resto, i numeri parlano chiaro: su quattro partite sono arrivate tre vittorie e un pareggio (culminato poi con la sconfitta ai rigori nella sfida di Coppa Italia contro la Vigor Senigallia, ndr), con otto gol realizzati e tre subiti. Ecco perché la sfida di oggi col Chieti rappresenta un importante banco di prova per l’Ancona, sebbene siamo solamente alla terza giornata di campionato. Squadra che vince, non si cambia: Gadda conferma la stessa formazione vista a Fermo, con la sola eccezione di Bellucci, che ha accusato un leggero fastidio al ginocchio e che verrà sostituito da Magnanini, al suo esordio da titolare in maglia biancorossa. Confermatissimo anche il tandem d’attacco Belcastro-Martiniello, con quest’ultimo particolarmente ispirato dopo le tre reti realizzate nelle prime due gare di campionato.

Di contro, un Chieti che arriva nel capoluogo desideroso di riscattare il ko interno contro il Fossombrone e che sta puntellando la squadra con rinforzi di spessore anche in questi ultimi giorni di calciomercato con gli arrivi di Ceccarelli, Balic e Sini, anche se solo il primo sarà della partita. Non sarà convocato nemmeno Godfred Donsah, centrocampista ghanese con un passato in Serie A, che si è allenato con la squadra in settimana, ma che è ancora in attesa del transfer dalla Turchia (dove giocava). Assenti anche Aloisi e Giunchedi, mentre sono fuori per scelta tecnica Bonfigli e Barbetta. Sembra ormai invece recuperato il portiere Mercorelli, assente nell’ultimo match dopo l’infortunio occorso contro l’Avezzano.

Capitolo tifosi: sono previsti oggi oltre 400 supporters provenienti da Chieti, mentre la società Ancona ha annunciato tramite i propri canali social che la campagna abbonamenti (sottoscritte finora 1500 tessere) durerà fino ad oggi.

Gianmarco Minossi