L’Ancona deve alzare l’asticella. Tiong chiamato a dire subito cosa vuol fare di club e giocatori

Alzare l’asticella per affrontare un girone che più di ferro non si può, e fare chiarezza. In un raggruppamento che il prossimo anno comprenderà formazioni come le blasonate e deluse Pescara, Spal ed Entella, la retrocessa Ascoli, almeno una tra Perugia e Carrarese, avversarie al primo turno nazionale di playoff, e poi ancora la Torres, forse anche la Ternana, ai playout di B con il Bari, è chiaro che l’Ancona, per ben figurare, dovrà affrontare la prossima stagione con le idee chiare e con una rosa che le permetta di essere molto più competitiva di quest’anno.

In poche parole, bisognerà alzare l’asticella e per farlo il presupposto imprescindibile sarà quello che il futuro diesse abbia a disposizione un budget per la prima squadra superiore a quello dello scorso anno. Proprio perché dovrà confrontarsi con un girone durissimo e dovrà farlo con una rosa di giocatori all’altezza del compito. Un budget più elevato non è garanzia di risultati migliori. Ma senza investimenti si può solo sperare nella fortuna di incappare in una stagione in cui tutto vada per il verso giusto, la classica eccezione che conferma la regola. A specifica domanda, Tony Tiong lo scorso gennaio, il giorno dopo la partita contro il Pineto, rispose che "in serie C esistono anche squadre come il Mantova e la Torres che hanno speso meno dell’Ancona". Già, ma partire con qualcosa in meno, anziché qualcosa in più, non sarà mai garanzia di successo, né tantomeno dimostrerà l’intenzione di volerci almeno provare, ad alzare quell’asticella. Ecco perché adesso il presidente deve parlare e spiegare dove vuole andare, con chi, come, con quale budget, programmando il futuro dell’Ancona oltre al settore giovanile e all’acquisizione dell’area destinata a centro sportivo. Ci sono una società e una squadra che hanno bisogno di potare i rami secchi, di privarsi di zavorre non necessarie per provare a decollare. Serve la riconferma immediata di Boscaglia ma anche un progetto che lo convinca ad accettare. Serve un direttore sportivo che con Boscaglia si metta immediatamente al lavoro. Serve capire cosa farà Roberto Ripa e se lo farà all’interno di questa società. Serve liberare la squadra di quegli uomini non necessari al progetto, e sono tanti, visto che ci sono cinque prestiti che torneranno alla base, Vogiatzis, Prezioso, Clemente, Saco e Cioffi, ma anche molti altri reduci da una stagione non all’altezza delle aspettative, cioè gente come Radicchio, Moretti, Energe, Vitali e Giampaolo. E altri come Macchioni, Pellizzari, Barnabà, Marenco e D’Eramo, più i rientranti Camigliano e Lombardi, sui quali diesse e mister dovranno fare rapidamente delle valutazioni. Un nucleo di giocatori valido e su cui puntare esiste, e non è poco, a cominciare da Spagnoli, Perucchini, Mondonico, Pasini, Cella, Martina, Paolucci e Gatto, e andrebbe mantenuto per dare continuità al gruppo. Ma ci sono anche altri giocatori che potrebbero meritare di restare, come Basso o Agyemang. Tutti gli altri, invece, andranno reperiti presto sul mercato, per permettere a Boscaglia di lavorare con un gruppo quanto più completo possibile sin dall’inizio del ritiro. Siamo solo a metà maggio, in ballo ci sono ancora playoff e playout, ma l’Ancona non può permettersi di dilapidare quel modesto vantaggio di tempo conquistato con la salvezza anticipata. Ecco perché adesso Tony Tiong deve fare urgentemente le sue scelte e dettare il suo indirizzo. Perché l’immobilismo, in questo momento, non giova a nessuno. E perché c’è una piazza delusa, ma che ha dimostrato lungo tutta la stagione il suo grande attaccamento ai colori biancorossi, che vuole programmi e chiarezza. Per poter tornare a sognare.

Giuseppe Poli