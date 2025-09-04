L’Ancona divisa tra campo e novità societarie

E’ una settimana già cruciale per l’Ancona, non solo perché è quella che porta la squadra ad affrontare la prima di campionato contro l’Ostiamare di Daniele De Rossi. Ma anche dal punto di vista societario. Sono infatti due le direzioni in cui si stanno muovendo Polci & C.: la prima è quella di riuscire a incontrarsi con il sindaco Daniele Silvetti, la seconda quella che riguarda un prossimo confronto romano con Alessandro Di Paolo e soci. Con il sindaco la società vorrebbe fare quadrato per affrontare con il sostegno morale dello stesso i diversi sponsor che finora restano alla finestra a causa della contestazione della tifoseria.

Difficile che lo stesso sindaco possa modificare la posizione di imprenditori che aspettano di vederci più chiaro nel prossimi assetto societario o che temono di abbinare il proprio marchio a una società contestata, ma è anche vero che sono gli stessi sponsor dello scorso anno, tempo fa, a essersi rivolti proprio a Silvetti per avere garanzie verbali su eventuali accordi con l’Ancona.

Un confronto tra società, primo cittadino e sponsor, comunque potrebbe portare a qualche schiarita. Di cui l’Ancona ha sicuramente bisogno per affrontare con maggiore serenità la stagione in corso. Poi c’è l’appuntamento romano. Potrebbe essere fissato domani, forse sabato, forse potrebbe slittare a lunedì, dunque dopo la partita.

Ma sarà l’incontro decisivo per capire come verrà suddiviso il 50% delle quote che Massimiliano Polci ha sempre detto essere destinato ai soci laziali. Quanto ad Alessandro Di Paolo, sull’imprenditore del cinema almeno da aprile deus ex machina dell’operazione con il socio Polci, nei mesi scorsi incontrato anche dal sindaco Daniele Silvetti, serve fare una riflessione.

Ai tempi dell’Ostiamare il presidente era il padre, Roberto Di Paolo, mentre il figlio Alessandro si muoveva sempre senza figurare ufficialmente. Possibile, dunque, che con l’Ancona accada la stessa cosa.

Possibile che nell’Ancona che verrà svelata quanto prima, dopo l’incontro con il notaio che potrebbe essere fissato già la prossima settimana oppure quella successiva, non figuri nessun Di Paolo, così come nessun Bucci.

Piuttosto rispettivi uomini di fiducia, magari professionisti oppure imprenditori con cui gli stessi intrattengono rapporti di vario genere, forse anche d’amicizia. Situazioni non certo nuove, in campo d’impresa: i futuri soci dell’Ancona, in altre parole, potrebbero essere persone sconosciute al pubblico del calcio anconetano, ma nello stesso tempo referenti dello stesso Di Paolo e degli imprenditori che sono intenzionati a condividere con lui e con Polci il capitale sociale dell’Ancona.

Quanto allo stesso Di Paolo, domenica potrebbe essere l’occasione giusta per cercarlo sugli spalti dello stadio Del Conero, visto che l’Ancona affronterà proprio la squadra che la sua famiglia lo scorso gennaio ha ceduto a Daniele De Rossi, ex punto di forza della Roma e della nazionale azzurra, attualmente allenatore in cerca di collocamento e, appunto, presidente dell’Ostiamare.

Nel frattempo la campagna abbonamenti sfonda quota 500 tessere. Quanto alla squadra, ieri mattina ha svolto il consueto allenamento a Collemarino agli ordini di Maurizi e del suo staff in vista della gara di domenica. Assenti solo Sparandeo e Mancino, ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Intanto è attiva la prevendita dei biglietti per la partita contro l’Ostiamare sulla piattaforma Ciaotickets e nei negozi convenzionati.

Giuseppe Poli