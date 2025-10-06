L’Ancona domina e stende la Recanatese

Ancona 2 Recanatese 0 (4-2-3-1): Salvati 6; De Luca 6, Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 7,5, Calisto 6,5; Gelonese 7,5, Gerbaudo 7; Zini 6 (18’ st Pecci 6), Meola 6,5 (29’ st Attasi 6), Cericola 8 (50’ st Petito sv); Kouko 6 (32’ st Gubellini sv). A disp. Mengucci, Ceccarelli, Proromo, Mancino, Matese. All. Maurizi 7.

RECANATESE (4-2-3-1): Fioravanti 6; Gori 6, Cocino 5,5, Fiumanò 5,5, Mordini 6; Carano 5 (11’ st Domizi 5), Ferro 5,5; Ciccanti 5 (23’ st 77 Pesaresi 5,5), D’Angelo 6, Capanni 5; Lovotti 5 (29’ st Pierfederici 5). A disp. Mezzelani, Di Francesco Beruschi, Paoltroni, Chiarella. All. Savini 5,5.

Arbitro: Branzoni di Mestre 5.

Reti: 13’ e 47’ st Cericola.

Note - Ammoniti: Ferro, Mordini, Calisto, Bonaccorsi, Cocino, Meola, Attasi, Pesaresi; spettatori: 1.750 compresa quota abbonati e ospiti; recuperi 0’ pt, 5’ st.

L’Ancona domina e vola, con due gol di uno scatenato Cericola stende la Recanatese alla terza sconfitta consecutiva e conquista il quinto successo consecutivo. Tre punti d’oro per i dorici al terzo clean sheet di fila, ora secondi in classifica dietro all’Ostiamare. Prova da dimenticare per la Recanatese, in balia dell’Ancona per 90’ e mai capace di impensierire la retroguardia dorica se non con le conclusioni da fuori area di Mordini e D’Angelo. La Recanatese deve fare a meno di Zagaglia, squalificato, e all’ultimo momento anche di Giusti. Ancona subito pronta all’offensiva e subito vicina al gol: giocata di Meola, scambio con Kouko in area e conclusione del trequartista a tu per tu con Fioravanti, il baby portiere giallorosso salva il risultato. L’Ancona mantiene l’iniziativa e trova il gol prima del quarto d’ora: punizione conquistata da un travolgente Rovinelli due metri fuori area in posizione defilata: calcia Cericola, direttamente in porta, grande gol e niente da fare per Fioravanti.

La Recanatese reagisce con un sinistro di Mordini, in due tempi Salvati, poi ci prova D’Angelo che spedisce il pallone alto sulla traversa. Ma l’Ancona colleziona occasioni per raddoppiare: dopo la mezz’ora Gerbaudo libera in area Cericola, ma il destro dell’esterno è troppo centrale, facile per Fioravanti. Poco dopo contropiede dell’Ancona, Calisto mette in area per Zini che di sinistro manca la porta. Dominio Ancona, insomma, che comincia la ripresa decisa a trovare il raddoppio. Dopo il giro di sostituzioni dorici nuovamente vicini al gol con deviazione di tacco di Cericola salvata in angolo da Cocino. E poi la clamorosa occasione in cui Pecci, lanciato con il contagiri da Attasi e solo davanti a Fioravanti, si fa parare il tiro dall’estremo difensore giallorosso. Così in pieno recupero ci pensa Cericola: ruba palla a centrocampo e calcia prontamente in porta sorprendendo Fioravanti. Altro gran gol e partita in ghiaccio.

Giuseppe Poli