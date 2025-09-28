L’Ancona è chiamata a confermarsi: "Spese tante energie, ma siamo pronti"

Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé: l’Ancona è chiamato oggi a confermare il suo ottimo momento di forma al Mancini di Castelfidardo, provando a centrare la quarta vittoria consecutiva che gli permetterebbe di rimanere in scia alla capolista Ostiamare (sperando, perché no, in un suo contemporaneo passo falso). Come mercoledì scorso, anche oggi i dorici affronteranno una formazione che ha perso tutti i match delle prime quattro giornate, ma Agenore Maurizi invita comunque alla prudenza: "Questa sfida sarà ancora più difficile rispetto a quella col San Marino: la differenza, oltre all’aspetto tattico, la farà anche quello mentale. Siamo pronti, abbiamo fatto due ottimi allenamenti e siamo in forma. Abbiamo speso tante energie mercoledì, abbiamo giocato contro avversari che ci hanno fatto correre molto".

La sconfitta dell’esordio è ormai un ricordo sbiadito, il gruppo si sta cementando giorno dopo giorno e sembra ormai aver assorbito in toto i dettami del tecnico di Colleferro, che però tiene giustamente i piedi per terra: "La linea che passa tra l’euforia e l’entusiasmo è sottile, bisogna stare sempre attenti, ci vuole un giusto equilibrio, dovremo affrontare la sfida con determinazione e umiltà, che è il vero valore aggiunto". Di fronte un avversario già affrontato (e battuto) ad agosto in Coppa Italia e che, come detto, è ancora a secco di punti: "Non devono ingannare i zero punti del Castelfidardo, abbiamo visto anche in coppa che danno il massimo, contro di noi daranno anche il doppio. Dovremo rimanere sempre concentrati, è la testa che fa la differenza: se molliamo anche di un solo centimetro, si creano problemi".

Presto ancora per delineare i valori reali delle squadre: "Il campionato è appena iniziato, quindi la classifica ora come ora lascia il tempo che trova. Serviranno altre partite per poter dire se rispecchia il valore delle squadre: conoscevo già la forza dell’Ostiamare, non mi sorprende che siano in testa al raggruppamento". Maurizi conferma grossomodo la formazione uscita vittoriosa mercoledì, con qualche novità, dopo il doveroso ed efficace turnover: De Luca e Calisto prenderanno il posto di Ceccarelli e Petito, mentre Meola e Pecci torneranno nelle zone di competenza al posto di Zini e Attasi. Confermato naturalmente Kouko come unica punta. Gli unici dubbi riguardano semmai i ballottaggi tra Meola e Attasi e tra Cericola e Zini, con i primi che sembrano leggermente favoriti sui secondi.

Gianmarco Minossi