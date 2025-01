L’Ancona è migliorata nella mentalità: "La partita di Ascoli ha segnato la svolta"

Impegnato con il calciomercato dei professionisti per capire se ci sia qualche occasione da sfruttare in chiave under – un 2006 – e ripresosi dalla forma febbrile che gli ha impedito di essere a Isernia, il ds dorico Pietro Tamai ha rivisto la partita e parla molto bene della "sua" Ancona all’ottavo risultato utile consecutivo. Mettendola in guardia, però, dal prossimo derby con la Fermana. "La squadra non s’è espressa bene nei primi 10-15 minuti, sembrava un po’ arrugginita. Poi però ha preso il pallino in mano e non c’è stata partita. Per le occasioni che abbiamo creato il divario avrebbe potuto essere anche maggiore, abbiamo giocato il nostro calcio, anche più convinti mentalmente. Ho visto un’Ancona convinta dei propri mezzi".

Dov’è maturata questa squadra, nei mesi? "Nella testa, nella convinzione, grazie anche ai risultati che sono arrivati. Ma per arrivare ai risultati doveva scattare qualcosa, un cambiamento, ma non a livello di impegno o di lavoro durante la settimana, perché quelli ci sono sempre stati. La partita che ci ha fatto fare quello step che ci serviva è stata quella di Ascoli. Sofferta, perché loro meritavano il pari, ma quella vittoria ha fatto scattare qualcosa, e ci ha portato fino a qui. Siamo sulla buona strada, ma non abbiamo fatto ancora nulla".

Anche con gli under sembrate aver trovato la quadratura del cerchio. "La scorsa estate avevamo preso qualche under in più per il fatto che partendo ad agosto non si sapeva neanche che juniores avremmo avuto. E i giovani sono quelli più semplici da piazzare successivamente. Avevamo comunque giovani interessanti, lo dimostra il fatto che ora giocano in altre squadre di serie D".

L’attacco ora ha le alternative che cercavate? "Adesso ha quel mix di giocatori che hanno tutte caratteristiche diverse e che possono tutti giocare insieme. Battistini con Amadori ma anche con Martiniello e Varriale. E lo stesso vale per Martiniello. Anche se tra tutti, per struttura e fisicità, Battistini è quello che proprio non avevamo, un vertice dell’attacco più degli altri. E non dimentichiamoci Belcastro, che ha qualità, giocate, tanti anni di Lega Pro alle spalle. Da qui alla fine sarà un valore aggiunto anche lui".

Adesso il derby con la Fermana. "Sempre una partita da prendere con le molle, senza guardare la classifica. Troveremo una squadra che si vuole riscattare dal momento difficile. Noi dovremo fare quello che abbiamo dimostrato di saper fare nelle ultime domeniche".

Giuseppe Poli