L’Ancona e quel "gong" della vergogna. Calciomercato flop: né Rolfini né Finotto

Niente Alex Rolfini, niente nemmeno Mattia Finotto, il nome accostato all’Ancona nell’ultima mezza giornata di calciomercato a Milano. "Due giocatori forti", aveva promesso patron Tiong nella conferenza stampa di pochi giorni fa: "un attaccante e un centrocampista". Poi, il diesse Micciola aveva smentito il suo presidente dicendo che del centrocampista l’Ancona poteva anche fare a meno, visto che aveva reinserito in gruppo D’Eramo. Però è arrivato un centrocampista, il greco Vogiatzis, alla prima stagione in Italia, un ’signor nessuno’ tutto da scoprire che dopo sei mesi al Giugliano non parla ancora l’italiano. Ma soprattutto, l’Ancona rimane a bocca asciutta per l’attaccante, quello lungamente inseguito, per settimane, l’ex biancorosso Alex Rolfini, che era già d’accordo per trasferirsi ad Ancona e firmare un contratto fino al 2025. Niente da fare, il Vicenza alla fine non l’ha mollato. Oltre a Delle Monache, il club berico, infatti, voleva un altro attaccante, dunque s’è tenuto Rolfini. Il diesse Micciola ha dovuto fare una virata volante e ha puntato tutto su Mattia Finotto, attaccante della Triestina che non si può certo definire un ripiego. Quando però sembrava ormai fatta per portare l’ex spallino ad Ancona, s’è inserita nella trattativa la Carrarese che l’ha portato in Toscana. Lasciando il diesse Micciola con il cerino in mano. Niente Rolfini, niente Finotto, ma nemmeno tutti gli altri attaccanti che erano le alternative a Rolfini nei giorni scorsi e che, a turno, si sono accasati in altre società, come Faggioli finito all’Arzignano.

Vergognoso flop su tutta la linea. Mentre tutte le società avversarie (sì, tutte!) si rinforzavano o, quantomeno, facevano inserimenti, l’Ancona per settimane ha inseguito praticamente soltanto Rolfini, consapevole che più passavano i giorni e più la questione diventava delicata e pericolosa.

Così al gong di chiusura del calciomercato di riparazione, l’Ancona invece di perdere un attaccante ne ha persi 2 in un colpo solo. Una vera presa in giro per i tanti tifosi anconetani che hanno atteso e sperato, fiduciosi dopo le parole di mister Tiong, e che invece si ritrovano con una squadra che come valore è sostanzialmente la stessa di un mese fa. Però resta aperto il mercato per i giocatori svincolati. Chissà come sarà contento il patron. Il malumore, la delusione e la rabbia, intanto, si diffondono fra la tifoseria che in una stagione in cui sembra andare tutto di traverso non avrebbe davvero voluto assistere a questa telenovela da dilettanti allo sbaraglio in cui adesso rischia di pagare, prima tra tutte, la città di Ancona. Sì, perché c’è in gioco la permanenza in serie C. Intanto Luca Lombardi è passato in prestito al Cerignola e Nador è tornato alla Spal.

Giuseppe Poli