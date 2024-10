L’Ancona ha bisogno di tempo. Ma oggi col Sora non si scherza

Nel consueto appuntamento pre partita Massimo Gadda ha fatto prima di tutto i complimenti al boxeur dorico Occhinero, vincitore al PalaCasali e gran tifoso dell’Ancona. Per poi toccare tanti temi, da quello societario al Sora, cominciando dalle ultime sconfitte: "Abbiamo fatto buone prove, dobbiamo rimanere su questa qualità di prestazioni e di gioco, e ovviamente dobbiamo eliminare gli errori, individuali e di reparto. Ma se manteniamo questa qualità di prestazione alla lunga in risultati arrivano. Ma è anche vero che se perdi qualcosa hai sbagliato. Un episodio, un rigore che non c’era, ma se non hai fatto gol, o risultato, qualcosa è mancato e quindi devi fare ancora meglio". Sulla società la visione è positiva e, soprattutto, in prospettiva: "Una società solida è sicuramente una cosa importante. Ma non possiamo pensare che tutto questo si possa fare in pochi mesi. Ci vuole tempo, ci sono cose da sistemare, e credo che questa società vada giudicata più avanti. Fermo restando che ha già fatto tanto. In generale è una situazione più che dignitosa e credo che sia un bel traguardo, visto da dove siamo partiti. Il nuovo presidente Polci è già stato qui a salutare i ragazzi, e per loro avere un punto di riferimento è importante". Ed ecco Gadda sulla partita odierna: "In settimana abbiamo lavorato bene, anche se con qualche intoppo, per Ramires e Belcastro. Ramires ha un problema muscolare, giovedì prossimo farà la risonanza e vedremo meglio di cosa si tratta, Belcastro ha ripreso ad allenarsi ma ha avuto la febbre alta e non sarà della partita. Al suo posto abbiamo qualche soluzione, c’è Amadori che può giocare in coppia con Martiniello, ma anche Sambou, che può anche lui giocare come seconda punta. Ho ancora qualche dubbio, deciderò prima della partita. A livello tattico penso di confermare il 3-5-2, anche se poi abbiamo qualche giocatore che può variare il modulo in corsa, anche senza fare cambi, come Alluci che può spostarsi più avanti e fare il trequartista. Veniamo da prestazioni sempre molto buone e positive, non c’è motivo in questo momento di mettere in dubbio il lavoro fatto fino adesso". Sul Sora, ancora imbattuto: "E’ partito bene, due pareggi in casa e due vittorie in trasferta, molto pericoloso, giovane, tiene un gran ritmo e ha tre o quattro giocatori di buonissima qualità. Sarà una partita difficile, ma come lo sono tutte. In poche giornate mi sono fatto l’idea che questo è un campionato molto equilibrato, può succedere davvero di tutto. E noi ne siamo testimoni, visto che le ultime due partite sono state incredibili".

Giuseppe Poli