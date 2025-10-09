L’Ancona non si ferma: avanti in Coppa Italia. A Fossombrone decide la lotteria dei rigori

ANCONA

(dtr) (4-4-2): Bianchini; Ronchetti (14’ st Giunchetti), Imbriola, Kljajic, Procacci; Di Paoli (18’ st Arcangeli), Mancini (33’ st Bucchi), Likaxhiu (30’ st Ghinelli), Valmori; Giometti, Kyeremateng (39’ st Sane). A disp. Ubertini, Fabbri, Brisku, Masawoud. All. Giuliodori.

ANCONA (4-2-3-1): Mengucci; Ceccarelli (1’ st De Luca), Bonaccorsi (1’ st Rovinelli), Petito, Miola; Proromo, Matese; Plini (25’ st Di Blasio), Attasi (39’ st Giordani), Mancino (18’ st Pecci); Gubellini. A disp. Petrucci, Meola, Floridi, Polenta. All. Maurizi.

Arbitro: Carrisi di Padova.

Note - Ammoniti: Giometti, Rovinelli, Imbriola; recuperi: 2’ + 5’; serie di tiri dal dischetto: Ghinelli gol, Gubinelli alto, Valmori gol, Miola gol, Giometti gol, Pecci gol, Sane alto, Petito gol, Kljajic alto, Rovinelli alto, Giunchetti parato, Proromo gol.

L’Ancona conquista l’accesso ai sedicesimi di Coppa. Al Bonci di Fossombrone, dopo una partita senza reti, il passaggio del turno lo decide la serie di tiri dal dischetto: dopo i primi cinque rigori per parte, e ancora in parità (3-3), si procede a oltranza e il match lo sbloccano prima la parata di Mengucci su Giunchetti e poi il gol di Proromo che infila Bianchini per il definitivo 4-3 in favore dei dorici. L’Ancona ora affronterà l’Atletico Ascoli, che ha vinto a Foligno, mercoledì 22 ottobre.

Prosegue dunque la serie positiva della squadra di Maurizi che dopo le cinque vittorie consecutive in campionato centra anche questo prezioso successo di Coppa, pur senza brillare. Farcita di giocatori che finora hanno trovato poco spazio, coi debutti ufficiali di Mengucci, Plini, Mancino e Di Blasio, con cinque under nell’undici di partenza, l’Ancona fatica a costruire, ma corre anche pochissimi rischi: la prima occasione è quella sulla conclusione di Petito, che poco dopo chiude bene in area su Giometti.

Alla mezz’ora Kyeremateng tutto solo davanti a Mengucci sparacchia a lato, poco dopo Mancini di testa non trova la porta. Nella ripresa è l’Ancona a sfiorare il gol con Proromo servito da Plini, poi davvero poco altro. Così si finisce ai rigori, quando Mengucci si inventa la parata su Giunchetti e quindi Proromo firma il successo biancorosso.

Dopo la partita l’analisi di Agenore Maurizi: "Abbiamo fatto giocare tanti giocatori che ne avevano bisogno – spiega il mister – ma abbiamo fatto la scelta azzardata di farli giocare tutti insieme e questo ha creato qualche difficoltà, nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci siamo un po’ sciolti, abbiamo perso le distanze, poi siamo andati meglio. Abbiamo sofferto a centrocampo ma anche altrove, d’altra parte questo campo è davvero in cattive condizioni, palleggiare è difficile e rischioso, infatti il Fossombrone è una squadra che punta molto sulla cattiveria agonistica. Ma anche oggi, comunque, gli avversari non hanno quasi mai calciato in porta. E’ chiaro che questa è un’Ancona giovane, dobbiamo tenere anche presente che quando non si gioca tanto non ci sono neanche i novanta minuti nelle gambe. Abbiamo sperimentato Attasi e Giordani esterni per capire se possiamo utilizzarli in quel ruolo, ma anche in ottica mercato. Il mercato è sempre aperto, certo, ma dobbiamo anche considerare certi equilibri di spogliatoio, che sono determinanti".

Giuseppe Poli