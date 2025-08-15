L’Ancona non soddisfa Maurizi: "A Recanati prestazioni in calo"

E’ un’Ancona che piace, quella vista in campo a Recanati, capace di colpire a freddo con Kouko e poi di soffrire, di sbandare, ma di non incassare gol, grazie anche alle belle e decisive parate di Salvati e a un modulo, il 3-5-1-1, che, nella ripresa, riesce a dare maggiore solidità al reparto arretrato. Bene anche alcune individualità, da Bonaccorsi al subentrato Rovinelli, da Sparandeo nel ruolo di terzino all’ottimo Calisto nella ripresa, dal baby trequartista Attasi all’altro baby biancorosso Polenta, anche lui subentrato a partita in corso, dal "solito" Kouko, al quarto centro in altrettante amichevoli agostane, al nuovo innesto Mancino.

L’Ancona c’è, insomma, vince il test-derby in trasferta, e ora si gode tre giorni di meritato riposo per recuperare dalla fatica accumulata da inizio ritiro. La squadra s’è allenata anche al mattino prima dell’amichevole di Recanati e riprenderà gli allenamenti domenica pomeriggio. Nella speranza di recuperare il prima possibile qualcuno degli infortunati. Intanto la società ha comunicato di aver annullato l’amichevole di Chianciano contro il San Marino che era prevista per giovedì 21 agosto.

E alza il velo sui prezzi della campagna abbonamenti 2025-26, che comprende diverse fasce di prezzo per ogni settore, dagli 85 euro (prezzo particolarmente vantaggioso) per l’abbonamento prezzo intero in curva, ai 150 euro per quello omologo in tribuna laterale, ai 250 euro per quello in tribuna centrale. I biglietti per la singola gara costeranno rispettivamente 10, 15 e 25 euro. Sono previsti, naturalmente, pacchetti family e numerose altre riduzioni, come riportato da ieri mattina sulla pagina Facebook della società.

Nel frattempo ecco l’analisi della partita di Recanati di Agenore Maurizi: "Sappiamo benissimo che quando si parte con una squadra nuova ci sono up and down, c’è una salita esponenziale nei primi giorni perché c’è entusiasmo, novità, e poi c’è anche una piccola discesa delle prestazioni per poi risalire. A Recanati credo che sia stata una prestazione in flessione. La vedo così, sono molto esigente. Una prova meno compatta rispetto a quella contro il Forlì, dove abbiamo giocato contro una squadra di categoria superiore e molto più forte della Recanatese, con tutto il rispetto per quest’ultima. La Recanatese ha ottime individualità, m’è piaciuta molto la punta argentina, poi Mordini, D’Angelo, Pierfederici, negli undici sono una buona squadra. Poi, però, sono contento di come abbiamo contenuto, di come ci siamo sistemati, di come ci siamo compattati. Con i cambi abbiamo dato brillantezza, ci siamo messi in un sistema di gioco diverso e abbiamo sfiorato il raddoppio".

Ancona con tre difensori centrali nella seconda parte della ripresa, come specifica ancora Maurizi: "Ho spesso giocato con la difesa a tre, però poi in D con il discorso degli under sugli esterni le partite si giocano più lì. Ma quando trovi una squadra con due punte, se stai vincendo, la difesa a tre dà ampie garanzie. Noi abbiamo difensori molto forti e infatti non abbiamo più concesso occasioni agli avversari".

Biancorossi con alcuni elementi particolarmente stanchi, la preparazione ora subirà qualche modifica: "Alla luce di quello che ho visto – conclude Maurizi – non giocheremo contro il San Marino e ci prenderemo una settimana intera di lavoro (quella dal 17 al 24 agosto, data dell’amichevole a Chieti, ndr) perché la sofferenza deve essere il nostro mantra ma, razionalmente, bisogna fare i conti con la realtà".

Giuseppe Poli