L’Ancona ora cerca di capire il suo futuro. Diciotto partite: ognuna sarà come una finale

"Dobbiamo capire dove siamo": è un concetto che ha ribadito più volte Gianluca Colavitto nel post partita con l’Entella. L’espressione del mister di Pozzuoli può avere un doppio significato: per primo quello della posizione in classifica in cui si trova l’Ancona, e poi quello che il girone con cui dovrà misurarsi la squadra nelle prossime diciotto partite per conquistare il prima possibile la salvezza diretta, obiettivo minimo societario in quest’anno di transizione, ma per nulla scontato, è estremamente difficile e competitivo. Ma sono due concetti collegati. Se si guarda intorno all’Ancona in classifica, infatti, si vede che i dorici si trovano a un passo dai playout e che per salvarsi dovranno lottare con la Spal, società di grande blasone che nel girone di ritorno vorrà assolutamente invertire la rotta, con la Juventus Next Gen che vuole evitare le zone più pericolose della classifica e che, d’altra parte, vanta un bacino di giocatori di altissimo livello.

Poco sopra ai dorici ci sono Rimini e Recanatese, le prime squadre su cui al momento i biancorossi possono pensare di fare la corsa alla salvezza diretta, visto che poi le neopromosse Pineto e Arezzo viaggiano in zona playoff, che Carrarese e Pontedera godono di ottima salute, che la Virtus Entella sembra essersi scrollata definitivamente di dosso l’incerto inizio di stagione.

Un raggruppamento d’acciaio, il B, in cui l’Ancona dovrà ritagliarsi il suo spazio salvezza ai danni di altri, riuscendoci in un girone di ritorno solitamente più difficile di quello di andata.

Ecco dunque il concetto espresso da Colavitto: capire dove si è significa calarsi in una realtà molto difficile, capire che ogni partita sarà una finale, che l’Ancona non potrà sottovalutare nessun avversario, visto anche che i risultati finora ottenuti contro squadre come Fermana e Sestri dimostrano che il mister non ha certo a disposizione, almeno finora, una squadra famelica e con grande cattiveria agonistica.

L’Ancona ha messo da parte il minutaggio dei giovani calciatori per badare al sodo ma il 2024 è cominciato con un’altra sconfitta, ancora determinata da un episodio assolutamente evitabile, l’autogol di Pellizzari.

Sfortuna o no – bisogna anche ricordare il tiro di Tomaselli nel primo tempo che dalle immagini televisive sembrerebbe essere entrato in porta prima di rimbalzare fuori –, ora solo con la compattezza del gruppo, con il lavoro e con più impegno di quello messo in campo domenica contro l’Entella – pur in una partita da non buttare in cui la squadra ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato – l’Ancona può riuscire sicuramente nell’impresa.

Evitando di farsi risucchiare dalle sabbie mobili della classifica, ma soprattutto tornando al pensiero positivo grazie a una vittoria, quella che ormai manca dalla partita con la Recanatese del 18 novembre scorso.

Intanto è stato designato l’arbitro per domenica a Gubbio: sarà Mauro Gangi di Enna, con lui gli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Andrea Mastrosimone di Rimini, quarto ufficiale Luigi Pica di Roma.

Giuseppe Poli