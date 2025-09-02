L’Ancona pensa al debutto in campionato: "Dobbiamo essere più concreti in avanti"

La prova di Coppa Italia vinta dall’Ancona è già in archivio: oggi la squadra riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio, da domani al lavoro di mattina al Sorrentino. Perché tra pochi giorni ci sarà il debutto in campionato, sempre al Del Conero, domenica contro l’Ostiamare, prima giornata di un torneo in cui l’Ancona vuole recitare un ruolo da protagonista. In modo più incisivo di quanto non abbia fatto domenica sera: con alcuni giocatori non al meglio e con una squadra che sta lavorando per raggiungere la condizione ottimale, la squadra di Maurizi ha comunque messo in campo una buona solidità, a cominciare dal reparto arretrato, e mostrato buone trame di gioco, come pure buone individualità, faticando però a trovare spazi nella retroguardia di un Castelfidardo che è un cantiere aperto e che, pur senza sfigurare, ha badato solo a difendersi.

Tutte le occasioni da gol, infatti, sono state di marca biancorossa, ma ai dorici sono mancate lucidità e concretezza negli ultimi venti metri. Qualcosa su cui Agenore Maurizi avrà tempo per lavorare. Intanto la società ieri ha diffuso la lista dei giocatori e i numeri ufficiali di maglia, una maglia Ready che ha riscosso notevoli consensi, in occasione della prima al Del Conero, anche perché i giocatori quest’anno hanno sulle spalle il proprio cognome, a differenza della passata stagione.

"Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo creato molto anche se non finalizzato benissimo – è cominciata così la disamina del mister nel dopo partita contro il Castelfidardo –. Dobbiamo essere più attaccati a voler vincere la partita, c’è stata la possibilità di raddoppiare molte volte e non siamo stati così sportivamente cattivi nel voler fare il 2-0. Nel primo tempo siamo stati nettamente superiori, non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato molto, poi magari le partite sono decise da episodi, così come abbiamo concesso un episodio alla fine al Castelfidardo che poteva costarci caro. Dobbiamo essere attaccati al risultato, ma questo non significa che dobbiamo giocare male. E quando mancano pochi minuti alla fine della partita dobbiamo fare più attenzione, ci sono stati episodi che non dobbiamo concedere. Risultato importante e meritatissimo. Anche se abbiamo sbagliato tante volte l’ultimo passaggio. Ora siamo già proiettati verso la partita di domenica, inizia il campionato e affronteremo un buon avversario".

Nessun problema in avanti, secondo Maurizi: "Con questo sistema di gioco dobbiamo avere tanta pericolosità sugli esterni dove abbiamo la necessità assoluta di recuperare Zini che dopo lo stop e due settimane di allenamento s’è mosso bene, poi abbiamo Cericola, Pecci, Mancino, e poi Kouko e Gubellini e Attasi e Meola che creano spazi per gli inserimenti da dietro. Normale, in questo senso, le occasioni per Gelonese e Gerbaudo. Non abbiamo un gioco strutturato per il ’bomber’. Comunque stiamo studiando delle alternative, se le partite si mettono in un determinato modo, per giocare con le due punte".

Diversi giocatori sono ancora alla ricerca della forma migliore: "Abbiamo spinto davvero tanto, ci può stare in questo periodo della stagione". Maurizi conclude con un dato confortante: "E’ la quarta partita consecutiva in cui non prendiamo gol".

Giuseppe Poli