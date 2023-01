L’Ancona pensa al ritorno di Sereni in attacco

Da una parte il campo, dall’altra il mercato: è una settimana decisamente intensa per l’Ancona, con la squadra focalizzata nella preparazione per la prossima sfida contro il Pontedera e la dirigenza impegnata sul fronte mercato. Partiamo dalla difesa: rimane congelata per ora la trattativa legata al ritorno di Edoardo Iannoni, sia per una volontà (momentanea?) del Perugia di non privarsi di lui, che per il fatto che il suo procuratore sembra sempre più intenzionato a convincerlo ad abbracciare il progetto del Pescara. Ecco che allora, nell’attesa di trovare il bandolo della matassa, Micciola si focalizza su altri fronti: la priorità riguarda al momento l’attacco, con la società al lavoro per trovare a Colavitto un degno sostituto di Spagnoli, che sarà costretto ai box ancora per un po’ di tempo. L’ultimo nome, in ordine di tempo, è quello di Nicola Rauti, attualmente in forza alla Spal, ma di proprietà del Torino. Una trattativa che si preannuncia tutt’altro che semplice, visto che il giocatore, in caso di partenza, preferirebbe continuare a giocare in Serie B, senza scendere di categoria. Ecco che allora i dorici guardano in Serie A, più precisamente alla Salernitana, dove milita il norvegese Julian Kristoffersen, in uscita dal club granata: classe 1997, è arrivato in Italia nel febbraio del 2021, dalla squadra coreana del Jeonnam Dragons. Aggregato sin da subito alla prima squadra granata, nella passata stagione è stato girato in prestito al Cosenza in Serie B. In questa stagione, è stato utilizzato solo in un’occasione da Davide Nicola, alla prima giornata contro la Roma. Per lui solo 17’ minuti in campo in questa stagione di Serie A. Il calciatore norvegese non è comunque l’unico obiettivo per il reparto offensivo: nelle ultime ore ha cominciato a prendere corpo la suggestione legata al ritorno di Marcello Sereni, autore l’anno scorso di tredici reti sotto la gestione Colavitto e che proprio in questi giorni è dato in uscita dal Rimini, dove non è mai riuscito a trovare la giusta continuità. Sarebbe un rinforzo non di poco conto nel parco offensivo del tecnico campano, che l’anno scorso lo valorizzò riuscendo a mandarlo anche in doppia cifra. L’operazione gioverebbe ad entrambe le parti: in primis all’Ancona, perché in un colpo solo si ritroverebbe con un talentuoso attaccante che conosce benissimo l’ambiente, ma anche per lo stesso Sereni, desideroso di tornare ai fasti della scorsa stagione e di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione piuttosto difficili. Chissà che Micciola non ci stia già lavorando sottotraccia: il Rimini, da parte sua, ha già messo il giocatore sul mercato e il ds Micciola dovrà essere bravo a bruciare la concorrenza. Nessuna novità invece sul fronte uscite: l’indiziato principale alla partenza rimane Giorgio Brogni (con la Lucchese sempre forte sul giocatore), mentre in queste settimane verrà valutato Ruani, rientrato dal prestito alla Pergolettese e che potrebbe tornare utile a Colavitto, vista e considerata la coperta che, a causa dei numerosi infortuni, comincia a farsi sempre più corta.

Gianmarco Minossi