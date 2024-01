L’Ancona piange una delle sue leggende. Addio a Totò Mazzarano artefice della prima A

Addio Totò: Ancona e l’Ancona piangono la scomparsa improvvisa di Salvatore Mazzarano, per tutti Totò, difensore simbolo della squadra che conquistò la prima serie A nella stagione 1991-92. Baluardo della difesa, sfidò in area di rigore gente come Van Basten, Mancini, Vialli, Silenzi e tanti altri, in quelli che furono gli anni d’oro della sua carriera. Nato a Massafra, in provincia di Taranto, nel 1965, Totò aveva esordito nelle file del club locale. Nel 1991 il direttore sportivo di allora, Italo Castellani, andò a scovarlo in serie C al Casarano, e con il suo arrivo all’Ancona nacque la leggenda di Mazzarano, dalla C alla A in meno di tre anni, una bella storia che ad Ancona non ha dimenticato nessuno. Quattro campionati e 92 presenze in biancorosso comprese quelle della prima serie A.

Mazzarano è stato una bandiera del calcio biancorosso: dopo la prima stagione in serie B e quella successiva in A, rimase in biancorosso anche nelle due stagioni seguenti di nuovo in serie B, prima di far ritorno in Puglia, al Taranto. Quattro anni anconetani con cui Totò scrisse pagine di storia del calcio dorico. Per lui 63 presenze con una rete in serie B, quella realizzata nella partita Ancona-Casertana del 1991 conclusa 2-0 proprio grazie al suo gol e alla successiva autorete di Serra, e 29 in serie A. Terminò la sua carriera da calciatore nel 2000. Ancona e la maglia biancorossa gli era sempre rimasta nel cuore, tanto che aveva scelto proprio una fotografia che lo ritrae insieme a Roberto Mancini come immagine del suo profilo Facebook. Su una pagina di un quotidiano di quegli anni, le pagelle della partita contro il Torino di Coppa Italia nel 1991 lo ritraevano così: "Il suo avversario odierno è nientemeno che il capocannoniere della serie A Silenzi, eppure gli concede solo un colpo di testa in 90 minuti. Anticipa quasi sistematicamente il granata, non concedendogli spazi. Una grossa prestazione".

Negli ultimi anni si era dedicato al calcio giovanile, nella sua Massafra, ma era rimasto sempre legato ad Ancona e a quella squadra di cui era capitano Massimo Gadda. Aveva partecipato sempre volentieri alle riunioni con i vecchi compagni di squadra, era stato presente anche alla festa per i trent’anni da quella storica promozione in serie A celebrata al Del Conero a giugno 2022. Tantissime le testimonianze di affetto che sono piovute sui social dopo la notizia della sua morte, avvenuta ieri.

Anche quella dell’Us Ancona: "Il presidente Tony Tiong e tutta la Us Ancona apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Salvatore Mazzarano, protagonista indiscusso della promozione in serie A del 1991/92. Leggenda dorica e coraggioso difensore, Totò, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni per il suo comportamento in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia". Era malato da tempo: il funerale oggi a Massafra.

Giuseppe Poli