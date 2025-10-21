L’Ancona punta in alto con una difesa di ferro. Arrivano due derby, il primo in Coppa Italia

Con il successo sull’UniPomezia l’Ancona sale a quota 19 punti in classifica, seconda solo dietro all’Ostiamare. Con 19 punti i dorici sarebbero primi insieme al Chievo nel girone B, primi anche nel C alla pari con il Treviso e nel D insieme al Lentigione, come pure nel girone E con Siena e Grosseto, ma largamente al comando pure nel girone I, quello calabro-siciliano. Guiderebbero la classifica, più o meno in compagnia, in cinque gironi su nove. Ma non nel girone F, dove domina l’Ostiamare, finora a punteggio pieno. Negli altri raggruppamenti di serie D, infatti, non esiste un’altra squadra che abbia vinto otto partite su otto. Solo la ligure Vado, in testa nel gruppo A, viaggia imbattuta con sette vittorie e un pari, a quota 22. Poi ci sono la Scafatese, in testa nel G con 20 punti, come il Città di Fasano al comando del girone H sempre con 20 punti. Nessuna come l’Ostiamare, dunque.

E l’Ancona, con i suoi 19 punti in 8 partite, media 2,3 punti a gara, viaggia comunque a una media superiore di quella con cui la Samb lo scorso anno ha vinto il campionato. Giusto per fare un confronto. Impossibile mantenere queste medie, anche per l’Ostiamare. E l’Ancona, come ha sottolineato nel post-partita Agenore Maurizi, vuole essere lì dietro, pronta a limare quelle cinque lunghezze che la separano dai laziali e a contendere loro la leadership del girone. L’Ancona c’è, insomma, famelica, solida, attenta, con la migliore difesa del girone, fattore vincente ribadito con forza anche davanti all’UniPomezia. Anche se la migliore difesa dei nove gironi di serie D – è solo una curiosità – ce l’ha il Chisola, secondo nel gruppo A con un solo gol subito in otto partite e un punto in più dei dorici.

Confronti e numeri che non fanno altro che confermare ciò che l’Ancona ha mostrato in campo anche domenica davanti all’UniPomezia, con un ottimo approccio alla partita, ripagato dall’episodio del rigore che le ha permesso di andare subito in vantaggio. E poi determinazione e lucidità, come quelle viste nella circostanza del raddoppio. L’Ancona non ha rischiato nulla, o quasi. E quando è stato necessario, Salvati s’è fatto trovare pronto. Le migliori premesse per affrontare la Coppa di domani – Del Conero ore 15 contro l’Atletico Ascoli per i sedicesimi – e il derby di domenica a Macerata, se non fosse per le assenze che peseranno sull’undici di Maurizi. Kouko e Matese sono usciti malconci dal confronto con l’UniPomezia, questi giorni serviranno a capire meglio l’entità dei guai fisici subiti da entrambi e i relativi tempi di recupero. Poi c’è la squalifica che arriverà a capitan Gelonese per il rosso rimediato nel concitato recupero di domenica scorsa. Un’assenza che peserà inevitabilmente sulla prossima partita di campionato, anche perché non ci sarà neanche Matese.

Intanto l’Ancona si gode le giocate del suo baby-trequartista Meola, tra i protagonisti di domenica scorsa: "Siamo un’ottima squadra – ha detto a fine gara –, anche con l’UniPomezia abbiamo messo subito in campo l’atteggiamento giusto". Sull’assist nella circostanza del secondo gol ha spiegato anche: "Avrei potuto tirare io, ma ho dato palla a Cericola, sono andato sul sicuro". E sull’azione precedente in cui ha seminato gli avversari concludendo con un sinistro di poco alto: "In quell’occasione s’è alzata la palla, peccato. Mi alleno insieme a gente d’esperienza, cresco mentalmente, sto guadagnando fiducia di partita in partita".

Giuseppe Poli