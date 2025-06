L’Ancona punta tutto sul mercato. Arriva Zini per rinforzare l’attacco

Ci sarebbe anche l’attaccante ex Recanatese Andrea Zini tra quelli che dovrebbero indossare al più presto la maglia dell’Ancona. A meno di intoppi dell’ultim’ora, infatti, la società dovrebbe ufficializzare nella giornata di oggi gli accordi con Zini e Cristian Pecci, più altri under di contorno, mentre quello con il centravanti Andrea Bianchimano dovrebbe slittare alla prossima settimana.

Andrea Zini è un attaccante esterno di piede mancino nato nel 1998 e cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Sono 26 i gol messi a segno nella sua carriera nel ruolo di esterno destro, 23 quelli nella posizione di punta centrale, più altri come seconda punta o come esterno di centrocampo, sempre sulla fascia destra. Una versatilità che lo rende adattabile a diverse situazioni, una caratteristica che è sempre stata apprezzata nella sua carriera.

Dopo due anni all’Arezzo in serie C, Andrea Zini è passato alla Pianese in D nella stagione 2020/21 con 32 presenze e 10 reti, poi due anni piuttosto interlocutori al San Donato Tavarnelle e alla Pistoiese, quindi un altro bel campionato al Ghiviborgo, sempre in D, nel 2023/24, 30 presenze e 12 reti, poi 4 reti al Piacenza l’anno scorso, con cui ha raggiunto i playoff, e l’ultimo campionato, cominciato al Follonica Gavorrano con un gol e proseguito poi con la maglia della Recanatese con cui dal 26 gennaio scorso ha collezionato 13 presenze, quasi sempre da titolare, 4 gol e 3 assist.

Sono 36 le reti messe a segno finora da Andrea Zini in serie D, tra campionato e Coppa Italia. La curiosità, tra l’altro, è che è il fratello gemello Alessio Zini gioca con la Samb. Della conferma di Cristian Pecci s’è scritto a lungo, negli ultimi giorni: sarà il primo biancorosso della scorsa stagione a firmare il precontratto che lo confermerà tra i dorici della prossima stagione a disposizione di mister Maurizi, che in una prima lettura delle manovre di calciomercato sembra indirizzato verso un modulo 3-4-3, con Zini e Bianchimano punti fissi dell’attacco biancorosso, nell’attesa della risposta che la società sta aspettando da Antonio Martiniello, il bomber della scorsa stagione, corteggiato anche dall’Aquila, società che però avrebbe come primo obiettivo Daniele Cardella.

Nel mirino poi c’è sempre Vincenzo Alfieri, centrocampista anche lui ex Recanatese, che sembra però nel mirino anche della Samb. In attesa di conferma anche alcuni baby biancorossi che si sono particolarmente distinti nella passata stagione, dal portiere Filippo Bellucci al centrocampista Denis Useini, entrambi 2006, dall’esterno Emiliano Bugari, classe 2005, ma gli occhi sarebbero puntati anche sull’attaccante classe 2007 Andrea Giordani, in prestito dal Perugia. Il suo futuro con la maglia dorica dipenderà molto dalle intenzioni della società del grifo.

