L’Ancona Servizi al via da marzo

Via a inizio marzo il nuovo percorso della multiutility dell’amministrazione. La nuova società, partecipata al 100% del Comune, cambierà nome, volto e soprattutto mansioni. Da Mobilità&Parcheggi ad Ancona Servizi, la nuova creatura si occuperà soprattutto di Eventi oltre a mantenere la sua vecchia anima legata alla sosta e ai parcheggi appunto. Febbraio è il mese decisivo per il passaggio: "Trattandosi di una modifica statutaria – spiega al Carlino il direttore generale di M&P, Giorgio Luzi – la procedura ci obbliga a un passaggio in Commissione, che avverrà lunedì prossimo (martedì seconda seduta se necessaria, ndr) e poi il 21 la delibera arriverà in Consiglio comunale per la discussione, la votazione e l’eventuale approvazione. Nel frattempo stiamo adeguando il tutto al cambiamento, compreso il logo della società che in parte ricalcherà quello di Mobilità&Parcheggi". Come annunciato dal sindaco Silvetti e dallo stesso Luzi, il grosso dei servizi comunali col tempo confluirà all’interno della nuova società, con particolare attenzione ai Grandi Eventi. Il primo in scaletta, ad esempio, sarà a luglio l’UlisseFest, con un costo di 350mila euro che dovrà essere alleggerito in parte dalle sponsorizzazioni esterne.